SentinelOne® acquiert PingSafe

janvier 2024 par Marc Jacob

SentinelOne annonce l’acquisition de PingSafe. Les solutions de protection des applications cloud natives (CNAPP) de PingSafe, associées aux capacités de sécurité des workloads et des données dans le cloud de SentinelOne devraient fournir aux entreprises une plateforme entièrement intégrée favorisant une meilleure sécurité, gestion et automatisation de l’ensemble de leurs activités dans le Cloud.

L’intégration à venir des solutions CNAPP de PingSafe dans Singularity™ Platform de SentinelOne est un changement de paradigme pour la sécurité dans le cloud. Plutôt que de s’appuyer sur des solutions partielles ou une plateforme de sécurité cloud autonome, les entreprises pourront désormais accéder à une plateforme de sécurité complète et unifiée, la meilleure de sa catégorie, et ainsi accéder, en temps réel, à des fonctionnalités de sécurité avancées, alimentées par l’IA, pour protéger l’ensemble de leurs activités que ce soit sur les endpoints, les identités ou dans le cloud.

SentinelOne étend régulièrement ses capacités de sécurité cloud au-delà de la sécurité des workloads. L’acquisition de PingSafe accélère cette évolution et s’inscrit dans la stratégie de Singularity Unity, plateforme lancée par SentinelOne en novembre dernier pour accompagner les SOCs dans leur transformation.

PingSafe offre une surveillance dynamique en temps réel des workloads multi-cloud, un déploiement et une configuration simples et garantit de faibles taux de faux positifs. Les clients la considèrent comme supérieure aux autres solutions disponibles sur le marché.

Avec l’acquisition de PingSafe, SentinelOne offrira des fonctionnalités innovantes telles que l’analyse avancée des secrets dans les environnements de Build et de Run ainsi qu’un moteur de règles de gestion de la surface d’attaque qui exécute des scénarios de violation et de simulation d’attaque sur les actifs cloud exposés à Internet, afin d’identifier la façon dont un adversaire pourrait les compromettre. Ces fonctionnalités s’ajouteront aux capacités de base du CNAPP telles que la gestion de la posture de sécurité du cloud et de Kubernetes, l’analyse des vulnérabilités sans agent et l’analyse de l’infrastructure en tant que code.

Conditions générales

SentinelOne va acquérir PingSafe pour une combinaison de liquidités et d’actions. L’acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l’exercice 2025 de SentinelOne, sous réserve des approbations réglementaires applicables et des conditions de clôture habituelles.