TD SYNNEX France nomme Denis Fouquet comme Directeur Général Advanced Solutions France

janvier 2024 par Marc Jacob

Rattaché directement à Pascal Murciano, Président France & Europe du Sud, et membre du Comité de Direction France, Denis apporte avec lui une solide connaissance de l’écosystème d’Advanced Solutions. Sa mission sera de déployer la stratégie des offres de notre division valeur, autour des quatre piliers : hybrid cloud, data & applications, networking & communications et la sécurité.

Denis apportera son leadership et son engagement pour renforcer nos initiatives existantes avec un accent fort sur les technologies de croissance, un aspect central dans l’évolution de notre secteur.

Denis a démarré sa carrière auprès de fabricants IT (HP, Tandem Computers), avant de diriger un intégrateur et de créer son entreprise en environnement software et services (principalement Microsoft) absorbée par Avnet TS. Denis a également dirigé la filiale française d’Avnet TS ainsi que la région Europe du Sud. Suite au rachat d’Avnet TS par TD SYNNEX, Denis a exercé la fonction VP EMEA Software & Cloud dès 2018.