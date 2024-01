Seed4Soft conduit la première levée de fonds de 500K€ pour Open Lake Technology

janvier 2024 par Marc Jacob

Open Lake Technology (OLT) annonce sa première levée de fonds de 500K€ menée par Seed4Soft, un groupe d’investisseurs de renom spécialisé dans les logiciels SaaS. Cette collaboration marque un jalon crucial pour OLT dans son ambition de devenir un acteur majeur dans la supervision, les usages et la conformité IT pour les communications unifiées (UCAAS).

La complexité de la réglementation, en particulier MIFID2 dans le secteur financier, crée des défis significatifs en matière de conformité IT. Parallèlement, l’essor fulgurant des services de communications unifiées tels que TEAMS, ZOOM, GOOGLE, WEBEX, entre autres, amplifie la nécessité de solutions efficaces dans ce domaine.

Le marché mondial, évalué à 5 milliards pour la conformité et à 100 milliards pour les communications unifiées, voit Open Lake Technology émerger en tant que spécialiste européen dans la supervision, les usages et la conformité IT pour les UCAAS. La suite logicielle créée par OLT aide les DSI exigeants à répondre à leurs besoins en matière de conformité IT, de compréhension des usages et de gestion des incidents au sein de leurs systèmes UCAAS.

Depuis sa création en 2018, Open Lake Technology a connu un succès remarquable. En augmentant continuellement sa clientèle, elle compte aujourd’hui plus d’une trentaine de clients en Europe, tout en maintenant un free cash-flow positif. La croissance exponentielle de son chiffre d’affaires atteste de sa solidité financière, permettant ainsi cette levée de fonds réussie malgré les incertitudes actuelles sur les marchés financiers.

La suite logicielle d’OLT, agnostique et holistique, en mode SaaS privé ou public, offre une automatisation des tâches de supervision et de gestion de la conformité IT, optimisant les coûts de licences et garantissant un suivi de qualité de la relation client. Elle propose également une compréhension approfondie des usages et une assistance à la résolution des incidents techniques en temps quasi-réel.

Les principaux objectifs de cette levée de fonds sont de recruter pour accélérer le développement, d’améliorer l’automatisation lors de l’installation et de renforcer la couverture mondiale pour s’engager dans davantage de projets.