Bernard Cathelain élu président d’IESF

janvier 2024

A l’occasion du Conseil d’administration d’IESF qui s’est réuni le mardi 9

janvier, Bernard Cathelain, ingénieur diplômé de l’École polytechnique

(1980) et de l’École nationale des ponts et chaussées (1985) a été élu à la

présidence d’IESF. Il succède ainsi à Marc Rumeau qui était à la tête

d’IESF depuis juin 2021.

Bernard Cathelain a commencé sa carrière en 1985 comme chargé de mission

à la division Ports et Voies navigables de la société d’ingénierie BCEOM. De

1986 à 1992, il fut successivement chargé de l’arrondissement fonctionnel puis

du service des grands travaux de la Direction Départementale de l’Equipement

du Val-d’Oise avant de rejoindre le Conseil régional d’Île-de-France, comme

conseiller technique.

En 1993 il a intégré la Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France

(SANEF) en tant que directeur de la construction puis directeur de l’ingénierie,

du développement et de l’environnement. Nommé en 2001 chef du

département maîtrise d’ouvrage d’Aéroports de Paris (ADP), il a ensuite exercé

les fonctions de directeur des grands travaux de 2003 à 2007 puis de directeur général adjoint aménagement

et développement, membre du comité exécutif, d’ADP, de 2008 à 2014. Il a également présidé le Conseil

d’administration de Hub Télécom de 2012 à 2014.

Bernard Cathelain est depuis 2015 membre du directoire de la Société du Grand Paris (SGP), devenue

Société des Grands Projets en décembre dernier.

A la tête d’IESF le nouveau Président souhaite aujourd’hui faire profiter l’association de son expérience du

monde industriel et économique, de son réseau et de son appétence pour les sciences, la technologie,

l’entreprise et les entrepreneurs. Il ambitionne de développer les synergies avec les associations d’alumni et

les différents partenaires en lien avec le métier d’ingénieur pour mieux en assurer la promotion. Il souhaite

s’appuyer également sur les jeunes générations pour que le message porté par l’association parle au plus

grand nombre.