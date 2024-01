Quelles sont les tendances du secteur selon DocuSign en 2024 ?

janvier 2024 par DocuSign

2023 a été l’année où le monde a découvert l’intelligence artificielle. En plus de s’être démocratisée pour le grand public, elle est au cœur de tous les débats. De nombreuses entreprises ont déjà sauté le pas de son adoption alors que certaines sont encore réticentes. En 2024, l’IA devrait en effet devenir incontournable pour les entreprises. Ces dernières continueront de développer leur puissance numérique, avec l’utilisation de l’IA au cœur de leurs stratégies. DocuSign s’est penché sur les tendances 2024 et met en avant trois points majeurs :

• La gestion des risques sera fortement axée sur le numérique. En effet, les entreprises seront amenées à chercher davantage de moyens de tirer parti des offres numériques sans pour autant sacrifier la confiance et la sécurité qui sont essentielles à l’économie d’aujourd’hui. Par exemple, il sera primordial de pouvoir vérifier rapidement l’identité d’une personne lors d’une transaction. L’IA sera d’une aide précieuse à cet égard. Le revers de la médaille de l’IA : la cybercriminalité en tant que service va continuer à se développer grâce à la puissance de l’IA, d’où l’importance pour les entreprises d’investir dans des technologies permettant de vérifier l’identité et de lutter contre les "deepfakes" par exemple.

• Les DSI chercheront à valoriser au maximum les solutions d’IA afin d’optimiser les processus organisationnels mais aussi mieux exploiter les données en leur possession, tout en apportant une attention particulière à leur sécurité. En 2024, les DSI s’attacheront à identifier les principaux domaines d’opportunité et les données qui permettront d’obtenir des résultats tangibles pour l’entreprise. Cela nécessite de simplifier les structures de données et d’améliorer leur analyse grâce à des outils augmentés par l’IA afin d’en tirer le maximum d’avantages. L’utilisation de l’IA devrait devenir plus fréquente dans des tâches telles que l’intégration de nouveaux collaborateurs ou encore l’automatisation de tests produits.

• L’IA s’intégrera de plus en plus dans les tâches quotidiennes. En ce sens, l’IA simplifiera, accélérera et rendra généralement plus intuitif tout ce qui concerne la conclusion d’accords. Grâce à cela, les projets pourront être finalisés en moins de temps, les individus prendront des décisions plus éclairées et les collaborateurs auront plus de temps à consacrer à des travaux à plus forte valeur ajoutée.