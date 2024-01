PHOCEA DC lève 5 millions d’euros avec Reflexion Capital

janvier 2024 par Marc Jacob

Quelques mois seulement après sa création en mai 2023, PHOCEA DC réalise une levée de fonds de 5 millions d’euros auprès de Reflexion Capital, structure réunissant des investisseurs privés, qu’ils soient entrepreneurs ou family offices. Ce premier tour de table va permettre à la start-up de financer l’installation d’un datacenter de nouvelle génération aux performances énergétiques optimisées.

Un datacenter urbain à l’empreinte carbone diminuée

Le centre de données marseillais de PHOCEA DC occupera une superficie de 1 700 m², dans le 3e arrondissement de la ville, pour être au plus près de la connectivité des câbles sous-marins et avoir une latence minimale. Il aura une puissance de 1,2 MW. Conforme à la norme Tier 3, il conjuguera fiabilité et efficacité énergétique. Il aura la capacité d’atteindre un PUE (Power Usage Effectiveness) de 1,2. Les services d’hébergement de PHOCEA DC sont destinés aux acteurs locaux : collectivités, entreprises, opérateurs et services d’infogérance.

Un projet qui mise sur la proximité et la souveraineté

Situé en plein cœur de Marseille, le projet consiste, dans une démarche d’économie circulaire, à récupérer le foncier existant et à entreprendre une rénovation totale du bâtiment accueillant le datacenter.

Par ailleurs, le projet, intégralement financé par des investisseurs français, ne fait appel qu’à des fournisseurs hexagonaux. « Contrairement à certains de nos concurrents américains, qui servent en priorité les intérêts des GAFAM, nous serons en capacité de répondre aux besoins et aux attentes des acteurs économiques locaux », conclut Damien Desanti.

Les certifications Iso 27001, HDS, PCI-DSS et Iso 22301 seront disponibles à l’ouverture du site, annoncée pour le 3ᵉ trimestre 2024. Elles permettront aux acteurs locaux d’envisager l’hébergement de leurs données en toute sécurité et en conformité avec les réglementations auxquelles ils sont contraints.

PHOCEA DC est fournisseur souverain de datacenters éco-responsables établi à Marseille. L’entreprise a levé 5 millions d’euros en 2023 afin de financer son développement. Le centre de données marseillais occupe une superficie de 1 700 m² pour une puissance de 1,2 MW. Conforme à la norme Tier 3, il conjuguera fiabilité et efficacité énergétique. Il aura la capacité d’atteindre un PUE (Power Usage Effectiveness) de 1,2, ce qui représente 70 % d’empreinte carbone en moins par rapport aux offres traditionnelles. Les services d’hébergement de PHOCEA DC sont destinés aux acteurs locaux : collectivités, entreprises, opérateurs et services d’infogérance.