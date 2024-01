Mimecast annonce l’acquisition d’Elevate Security

janvier 2024 par Marc Jacob

La plateforme de sécurité Elevate Security® dispose de la flexibilité nécessaire pour collecter et absorber des données sur le comportement et l’environnement humain à partir de plusieurs sources. Elle désigne ensuite les individus présentant des comportements potentiellement dangereux en s’appuyant sur un algorithme d’évaluation des risques. Associée à des outils tels que Mimecast Awareness Training, la plateforme peut aider à mener des interventions et des formations ciblées, qui réduisent le risque général et l’exposition à une attaque pour les entreprises.

Les capacités de la technologie Elevate Security, associées au portefeuille de produits de Mimecast, démontrent l’engagement continu de ce dernier en faveur de ses clients, afin de les guider vers une nouvelle ère de gestion du risque humain.

Mimecast maintiendra les opérations pour les clients actuels d’Elevate Security. Le processus d’intégration a démarré et certaines nouvelles technologies seront intégrées aux produits Mimecast au cours des prochains trimestres.