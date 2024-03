OWN décèle une arnaque persistante liée à des plateforme de cryptomonaie sur les réseaux sociaux

mars 2024 par OWN

Cette menace persistante qui sévit sur les réseaux sociaux mérite une attention particulière. Il s’agit d’une arnaque liée à la cryptomonnaie, actuellement active et associée à un acteur non identifié depuis février 2024.

Résumé :

• Une arnaque à la cryptomonnaie, liée à un acteur non identifié, est active depuis (au

moins) février 2024.

• Cette campagne, usurpant l’identité de sites de presses grand public est massivement

déployée sur X et Medium.

• Elle exploite l’image de célébrités grâce à des titres accrocheurs.

• Dans le contexte de l’imminence des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, OWN

recommande de rester vigilant quant à ces modes opératoires, puisque leur

infrastructure peut être aisément réutilisée à des fins de manipulation de l’information.

Analyse détaillée

Menace(s) Arnaque à la cryptomonnaie

Auteur(s) Inconnu

Statut Sources X, Medium

TTPs Usurpation d’identité, redirection d’IP, rédaction de faux articles

Cible(s) Opportuniste

Secteur Bancaire ; Tous Actifs N/A

Géographie France, Monde Technologies N/A

Depuis février 2024, une arnaque à la cryptomonnaie persiste massivement sur Twitter. En

exploitant l’image de célébrités (Francis Cabrel, Robert Badinter, Redouane Bougheraba…)

ainsi que l’aura de grands sites de presse (Le Monde, Libération, France Info), cette campagne

incite à cliquer sur les liens qui redirigent vers des sites à l’identité usurpée. En fonction de

l’adresse IP ou de la configuration du navigateur de l’internaute, celui-ci est dirigé vers la page

frauduleuse ou vers une page légitime du site dont l’identité a été usurpée. Dans le cadre de

cette arnaque, le filtrage se fait sur une IP géolocalisée présumée française.

Les comptes X (Twitter) qui publient ces contenus présentent des caractéristiques

d’inauthenticité : ce sont presque toujours des comptes certifiés Blue Check, qui ont en

général très peu de followers ou de following (ce qui n’a pas d’incidence puisque, relayant du

contenu publicitaire, ceux-ci se retrouvent sur les fils Twitter de tous les utilisateurs). Malgré

des dates de création de compte anciennes (décembre 2009 par exemple), ces comptes ont

publié peu de contenu. De plus, la langue du tweet publicitaire peut ne pas correspondre à la

langue des autres tweets publiés. On note également l’absence de bannière de profil, etc.

Les faux articles, par leur titre accrocheur, incitent à cliquer sur les liens proposés. Les

plateformes de cryptomonnaie diffusées par ce mode opératoire (Profit Rex, NeuPro X1,

Quantum Gforce AI ou bien encore Everix-edge, ou Immediate Connect) sont en réalités très

nombreuses (voir tableau en annexe). Medium est utilisé par l’acteur malveillant pour

expliquer le concept des outils de cryptomonnaie et inciter les internautes à investir de

l’argent. Il est également exploité pour la crédibilité dont il bénéficie dans le domaine cyber.

Du point de vue du mode opératoire, même si ces articles citent différents noms de

plateformes de cryptomonnaie, leur présentations (titrage, texte, images d’illustrations, etc.)

sont identiques ou fortement similaires. D’ailleurs, une recherche d’image inversée dans

Google permet de faire remonter de nombreux posts Medium, révélant la persistance de cette

campagne ainsi que son étendue.

Malgré ses incohérences, la qualité très aléatoire des articles et le débunkage régulier de cette

campagne dans les médias grand public, cette arnaque semble toucher beaucoup de monde,

notamment du fait de son caractère cross-plateforme (Youtube1

, X/Twitter, Medium et,

semble-t ’il, Facebook et TikTok) et de sa persistance.

Si l’impact d’une campagne d’arnaque aux cryptomonnaies peut sembler faible, il est

indispensable de souligner la criticité que revêt l’action d’usurper de grands médias et sites de

presse, qui distingue ce mode opératoire des campagnes plus classiques d’arnaques aux

cryptomonnaies qui sont légion sur le réseau social X/Twitter. Ces actions d’usurpation ont un

impact fort quant à l’image de ces acteurs du monde de la presse en ligne.

Dans le contexte de l’imminence des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, OWN

recommande de rester vigilant quant à ces modes opératoires, puisque leur infrastructure

(comptes, narratifs, URLs, TTPs…) peut être aisément réutilisée à des fins de :

– manipulation de l’information (diffusion de narratifs pendant les JOP),

– de hameçonnage ou livraison de charges malveillante (compromission, distribution de

malware).

Actions engagées

OWN reste dans une posture de vigilance quant à l’étendue et les secteurs impactés par ce

mode opératoire. OWN assure la surveillance du cluster de comptes et de domaines identifiés,

1 https://www.youtube.com/watch?v=SVmsFCVfIao