Cyberattaques ministères en France - Commentaire Nozomi Networks

mars 2024 par Vincent Dely, Directeur Technique EMEA de Nozomi Networks

Plusieurs ministères et services de l’État, dont notamment France Travail, ont été ciblés par des cyberattaques d’une « intensité inédite » la semaine dernière. Bien qu’ayant eu un impact réduit sur le fonctionnement des services, ces attaques ont abouti au vol massif de données. La réaction de Vincent Dély, Senior Director Technical Sales Engineering EMEA chez Nozomi Networks, qui évoque notamment la nécessité pour les services de l’État de se doter de solutions de sécurité OT et IoT pour préserver et mener une surveillance efficace du réseau.