Orange Côte d’Ivoire s’appuie sur Starburst pour améliorer l’efficacité de son infrastructure data

janvier 2024 par Marc Jacob

Avec Starburst, Orange Côte d’Ivoire a obtenu des gains considérables de temps dans le traitement des demandes d’analyse de données, ce qui s’est traduit par une augmentation de 300 % de la productivité de ses équipes. Pour la compliance, les requêtes qui prenaient plusieurs heures auparavant sur Hadoop ne leur prennent aujourd’hui plus que quelques minutes.

L’implémentation de Starburst a également permis aux équipes métiers d’Orange Côte d’Ivoire de gagner en autonomie, grâce à un accès via SQL qui a accéléré le time-to-insight pour les Data Analysts. Les Data Engineers sont quant à eux libérés des tâches d’extractions répétitives et peuvent être mobilisés sur des projets à plus forte valeur ajoutée, tel que le développement de leurs compétences en intelligence artificielle.

Ce partenariat avec Starburst a permis à Orange Côte d’Ivoire de migrer ses données intelligemment vers un lakehouse en fonction de ses cas d’utilisation, pour éviter une surdépendance vis-à-vis d’un fournisseur tout en gérant les formats ouverts de tables et de fichiers les plus courants. En dissociant performances de calcul et stockage, et en tirant parti des nouvelles technologies mises en place, l’entreprise a été en mesure de créer un lakehouse moderne de plusieurs pétaoctets.

La problématique principale qui a poussé Orange Côte d’Ivoire à apporter des changements à sa stratégie de gestion de données vient du besoin d’accéder rapidement aux données stockées dans des sources multiples, nécessaire pour les besoins métiers et en particulier la lutte contre la fraude. Les demandes d’extraction de données s’accumulaient et les Data Engineers passaient trop de temps à les traiter, ce qui créait un goulot d’étranglement en interne et entraînait des délais importants. L’entreprise ne disposait pas non plus de compétences avancées pour moderniser son Data Lake Hadoop existant, ce qui posait des problèmes en termes de performance et de gouvernance.

L’intégration de Starburst Entreprise a servi de base à la virtualisation et à la fédération des données d’Orange Côte d’Ivoire, favorisant l’adoption d’une logique décentralisée de type Data Mesh. La société de télécommunication a finalement adopté une approche hybride en tirant parti des bénéfices apportés par Starburst, Google Cloud Platform (GCP) et une plateforme Cloud Native on-premises déployée sur des serveurs Dell Technologies.

« Starburst est réellement devenu notre point d’accès unique à la donnée, au lieu de devoir envoyer les requêtes dans différentes sources séparément », explique Armand Kablan, Data & AI Manager chez Orange Côte d’Ivoire. « Cela a un impact direct sur nos activités, car nos Data Engineers peuvent désormais consacrer leur temps à des projets à plus forte valeur ajoutée. »

À l’avenir, Starburst restera la pierre angulaire de la stratégie de gestion des données d’Orange Côte d’Ivoire, et son allié principal pour mettre en place des Data Products et une architecture Data Mesh. Grâce à Starburst Stargate, l’entreprise souhaite mettre en place de la fédération on-prem et cloud et prévoit également d’intégrer les données sur Big Query et en local.