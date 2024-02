Nos animaux : meilleurs amis de l’homme et des hackers ?

février 2024 par Keeper Security

Les câliner, les dorloter ou presque les humaniser ? Beaucoup de choses sont permises lorsqu’il s’agit de nos animaux de compagnie. C’est pourquoi le « Jour de l’amour de votre animal de compagnie » a lieu ce 20 février dans le monde entier et fait battre le cœur des propriétaires de plus de 75 millions de chats, de chiens, d’oiseaux et de petits mammifères, rien qu’en France. Et parce qu’il est si agréable d’avoir un animal de compagnie, Médor, Vanille ou encore Félix sont souvent à l’origine de nos mots de passe sur l’internet, pour le plus grand plaisir des petits malins.

Dans ce contexte, les résultats d’une étude de Keeper Security sur les mots de passe ne sont pas de bon augure pour la sécurité des informations sensibles : Selon une enquête menée auprès d’entreprises, 24,47 % des personnes interrogées utilisent le nom de leur animal de compagnie comme mot de passe. Rex, le chien de garde, doit donc non seulement protéger son maître et ses biens, mais aussi les données de l’entreprise. C’est risqué. En effet, l’utilisation de mots ou de noms plausibles qui peuvent facilement être associés aux habitudes et aux préférences des employés n’offre pas de réelle sécurité, contrairement aux mots de passe cryptiques recommandés - avec des lettres majuscules et minuscules, des caractères spéciaux et des chiffres. C’est comme si Rex grognait, mais laissait finalement tous les étrangers entrer dans la maison sans être inquiétés.

Mais ce n’est pas tout. La protection des données n’est pas assurée par un zoo complet, mais on suppose que le commissaire Rex cloné va tout régler : Selon l’étude, 40,45 % des utilisateurs déclarent utiliser leur mot de passe plus d’une fois. De quoi faire dresser les cheveux sur la tête à n’importe quel responsable de la protection des données. Toutefois, conformément à la devise « ça peut toujours être pire », 22,72 % des participants à l’étude ont même déclaré qu’ils partageaient leurs mots de passe avec d’autres personnes. Ce qui revient à laisser la clé sur la porte d’entrée.

Il est donc clair qu’il existe encore un grand besoin d’éducation en matière de mots de passe sécurisés. Si vous n’en avez pas envie, vous pouvez vous faciliter la tâche en vous procurant un gestionnaire de mots de passe numérique. Celui-ci garantit que des mots de passe hautement sécurisés sont automatiquement générés et stockés dans un coffre-fort sécurisé. Si nécessaire, l’utilisateur peut ensuite saisir le mot de passe dans le login correspondant via le remplissage automatique et il dispose d’un accès sécurisé à ses services. En procédant ainsi, vous vous épargnez beaucoup de temps et d’énervement et vous pouvez à nouveau vous consacrer pleinement à votre animal de compagnie. Vos petites boules de poils vous remercieront, et pas seulement le « Jour de l’amour de votre animal de compagnie ».