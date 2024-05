NordVPN ajoute des garanties d’assurance Cyber risques

mai 2024 par Marc Jacob

NordVPN ajoute des garanties d’assurance Cyber risques à son offre pour les clients en France. En s’associant à des compagnies d’assurance sélectionnées, NordVPN continue de combler le fossé de la cyberprotection et de soutenir ses clients sur les marchés clés touchés par les cybercriminels.

Les avantages de l’assurance Cyber risques sont inclus dans NordVPN Ultime, avec le service privé virtuel NordVPN, le gestionnaire de mots de passe NordPass et d’autres fonctionnalités avancées, sans coût supplémentaire.

Les garanties de l’assurance Cyber risques incluses dans les NordVPN pour les clients en France couvrent la garantie arnaques en ligne et la garantie achats en ligne frauduleux. La garantie arnaques en ligne prévoit un remboursement lorsqu’un utilisateur a transféré des fonds d’un compte personnel en réponse à une cyber-escroquerie, par laquelle une victime a été incitée à ouvrir ou à répondre à des emails, des SMS et des appels téléphoniques qui semblaient provenir d’entités légitimes ou de personnes connues et dignes de confiance.

De même, la garantie achats en ligne frauduleux permet d’obtenir un remboursement lorsqu’un utilisateur a acheté des articles ou des services éligibles en ligne sur un site web ou une plateforme commerciale qui s’est avéré frauduleux.

Les clients peuvent demander des remboursements allant jusqu’à 5 000 euros sur une période de 12 mois, s’ils n’ont pas été en mesure de récupérer l’argent perdu auprès de leur banque, de leur société de carte de crédit ou d’un autre prestataire de services financiers. Les prestations de l’assurance Cyber risques couvrent les clients concernés dans le monde entier et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

NordVPN a lancé l’assurance Cyber risques pour ses utilisateurs à la fin de l’année dernière en offrant des garanties à ses clients au Royaume-Uni et aux États-Unis. Désormais, les clients résidant aux Pays-Bas, en France, en Suède, en Allemagne et en Italie peuvent également bénéficier d’une assurance Cyber risques. NordVPN étudie la possibilité d’ajouter des prestations d’assurance Cyber risques aux offres proposées sur d’autres marchés.