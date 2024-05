CHERRY présente le KW 7100 MINI BT FOR MAC

mai 2024 par Marc Jacob

CHERRY présente le KW 7100 MINI BT FOR MAC, le clavier multi-appareils Bluetooth compact pour les utilisateurs de Mac. Le clavier sans fil innovant, initialement lancé l’année dernière exclusivement pour Windows est maintenant disponible en version Mac. Il allie performances exceptionnelles à un design moderne et offre aux utilisateurs de Mac une option de saisie intuitive et ergonomique.

Les principales caractéristiques du KW 7100 MINI BT FOR MAC comprennent des touches multimédia intégrées, trois canaux pour la liaison avec d’autres appareils Mac via Bluetooth et la commutation sans effort entre ces trois appareils connectés. Les touches à profil bas, confortables et silencieuses garantissent une expérience de frappe agréable et efficace. Avec son design fin et peu encombrant, il séduit particulièrement les utilisateurs de Mac qui recherchent à la fois fonctionnalité et design.

Les boutons FN du KW 7100 MINI BT et du KW 7100 MINI BT FOR MAC permettent non seulement de contrôler les canaux Bluetooth et le volume, mais aussi d’accéder à des fonctions multimédias telles que la lecture, la pause et la sélection de pistes. Les LED d’état fournissent des informations sur le niveau de batterie faible, l’activation de l’allumage et du bouton de verrouillage FN, ainsi que sur le canal Bluetooth en cours. Grâce à une plaque métallique intégrée, le clavier compact garantit une stabilité maximale. La hauteur peut également être adaptée à l’aide de pieds réglables.

Le clavier est livré dans un emballage en papier respectueux de l’environnement. Le sac de transport qui l’accompagne est en plastique recyclé.

Mécanisme de ciseaux CHERRY SX : Précision pour une expérience d’écriture unique

Le clavier est équipé du mécanisme de ciseaux innovant CHERRY SX, qui garantit une précision maximale lors de la frappe. Les touches concaves et silencieuses offrent une expérience de frappe fluide et sans fatigue. Avec une garantie de plus de 10 millions de frappes par touche, le clavier est particulièrement durable. L’utilisation d’un marquage au laser des touches garantit également une très grande résistance à l’abrasion.

Le KW 7100 MINI BT FOR MAC séduit par son boîtier stable et robuste et ses matériaux de haute qualité pour une durée de vie prolongée. Le clavier est équipé de 2 piles AAA remplaçables et pèse 450 grammes pour des dimensions de 295 x 129 x 16 millimètres.

Prix et disponibilité

Le KW 7100 MINI BT FOR MAC sera disponible à partir du 7 mai 2024 sur la boutique en ligne CHERRY, les sites de vente en ligne et magasins de matériel informatique. Le prix de vente recommandé est de 59,99 euros. Le clavier est disponible en Moonlight White. La version Windows du KW 7100 MINI BT est également disponible en deux couleurs dans la boutique en ligne CHERRY, les sites de vente en ligne et les magasins de matériel informatique.