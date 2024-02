Netskope annonce la promotion de Raphaël Bousquet

février 2024 par Marc Jacob

Expert de l’industrie des réseaux et de la sécurité, spécialiste dans le domaine des ventes, Raphaël Bousquet a dirigé avec succès et pendant plusieurs décennies des équipes de vente performantes au sein d’entreprises de premier ordre sur le marché des hautes technologies. En tant que responsable mondial de l’organisation commerciale de Netskope, il aura pour mission de continuer à accroître la demande des clients en faveur des solutions SASE et zero trust de l’entreprise, leaders sur le marché, et qui contribuent à assurer leur transformation sécurisée vers le cloud.

Depuis son arrivée au poste de Senior Vice President EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et LATAM (Amérique Latine) chez Netskope en 2021, Raphaël Bousquet a affiché un solide leadership et une capacité d’exécution exceptionnelle qui ont permis à l’organisation d’obtenir de nombreux succès dans ces régions. Il a notamment élargi la présence de l’entreprise dans ces territoires, recruté les meilleurs talents, et permis à Netskope de compter parmi ses clients des entreprises de renommée mondiale présentes dans les secteurs des services financiers, de la santé, de la vente au détail, de la fabrication et des administrations. Avant de rejoindre Netskope, Raphaël Bousquet a assumé avec succès les fonctions de Vice President de Palo Alto Networks pour la région EMEA Sud, Israël et Alpes, dont il a réussi à augmenter le chiffre d’affaires de plus de 600 % sur une période de cinq ans. Précédemment, il a occupé divers postes internationaux de direction chez Cisco.

Chris Andrews a rejoint Netskope en 2014 après avoir occupé des postes de direction pendant de nombreuses années dans les domaines de la vente, des services professionnels et de l’assistance, notamment chez Infoblox, Fortinet, Juniper et Netscreen.

Sous sa direction, Netskope a :

● Gagné la confiance des acheteurs de solutions de connectivité et de sécurité d’entreprise dans les secteurs les plus exigeants aux quatre coins du monde, notamment auprès d’une trentaine d’entreprises répertoriées à l’indice Fortune 100 qui comptent aujourd’hui parmi les clients de Netskope.

● Contribué à définir, ainsi qu’à dominer, des catégories de marché de nouvelle génération : Cloud Access Security Broker (CASB), Secure Web Gateway (SWG), Accès Réseau Zero Trust (ZTNA — Zero Trust Network Access), Security Service Edge (SSE) et architecture SASE ;

● Formé avec succès de nombreux partenariats de développement de marché (go-to-market), notamment avec des intégrateurs systèmes et des fournisseurs de services managés internationaux de premier plan tels que Orange, BT, Deloitte, Telefónica, Telstra et Wipro, ainsi que des alliances avec des partenaires majeurs tels qu’Amazon Web Services, Microsoft, Google, Okta, Mimecast ou CrowdStrike ;

● Élargi et approfondi ses activités dans le secteur public auprès de gouvernements du monde entier, par exemple en obtenant tout récemment l’homologation FedRamp High aux États-Unis ;

● Reçu d’innombrables récompenses et distinctions industrielles, notamment en progressant avec régularité dans le prestigieux indice Forbes Cloud 100 depuis sept ans.