Meta s’arme pour lutter contre la désinformation pendant les élections européennes

mars 2024 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Benoit Grunemwald - Expert en Cybersécurité chez ESET France réagit

Description générée automatiquement« L’année 2024 sera marquée par de nombreuses élections majeures dans le monde entier. Comme nous le découvrions avec l’opération Texonto et comme le précise l’ANSSI dans son rapport annuel, les campagnes de désinformation sont de plus en plus structurées et ont connu un regain en 2023. Les supports servant à la désinformation sont multiples et leurs contenus sont générés ou améliorés par l’IA (Viginum / Portal Kombat). Ainsi, avec la grande disponibilité de modèles d’IA capables de créer des contenus audio, vidéos et images très convaincants, nous avons déjà un avant-goût amer de ce qui nous attend. Les intérêts géopolitiques et les tentatives de déstabilisation, allant jusqu’à menacer la démocratie en son sein, ne sont malheureusement pas non plus nouveaux. Les plateformes de médias sociaux de toutes sortes, mais plus particulièrement Facebook, X et TikTok joueront un rôle majeur dans la distribution de faux contenus. Nous nous félicitons de cette initiative et nous sommes impatients d’en savoir plus sur la façon dont elle fonctionnera dans la pratique. »