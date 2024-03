“Make IT”, est lancé par unyc

mars 2024 par Marc Jacob

unyc a développé une nouvelle solution IaaS (Infrastructure as a Service). « Make IT » permet aux partenaires unyc de déployer, en quelques clics, des solutions IT dans un environnement Cloud sécurisé. « Make IT » est la solution optimale pour les intégrateurs qui ont besoin de flexibilité, d’évolutivité et d’efficacité opérationnelle. Cette offre IT pourra être pilotée en toute autonomie depuis Atlas, la plateforme digitale de services d’unyc.

Une solution agile et souveraine

Plateforme robuste et agile de mise à disposition « On Demand » de ressources IT (VMs), « Make IT » repose sur une infrastructure Cloud privée hébergée chez unyc. Spécialement conçue pour les intégrateurs IT et adaptable à tous les environnements clients, elle garantit la souveraineté des données.

Avec IaaS “Make IT”, les prestataires informatiques (intégrateurs) disposent d’une maîtrise totale de leur application, comprenant la configuration, les mises à jour et la sécurité. Ils peuvent ainsi répondre aux besoins croissants de leurs clients qui souhaitent migrer leur infrastructure vers le Cloud de manière évolutive, tout en maîtrisant les coûts.

Une offre construite autour des besoins des utilisateurs

Expert des infrastructures Télécoms et IT, unyc offre, avec « Make IT », des options d’intégration singulières. « Make IT » permet ainsi de faire converger l’informatique et les réseaux dans un environnement sécurisé et accessible aux entreprises de toute taille.

« Make IT » permet par exemple aux intégrateurs de déployer des solutions métiers, telles que ERP ou GED, des espaces de travail virtuels (bureaux à distance), des VMs dans un réseau d’entreprise, et tout autre besoin en Cloud.

Grâce à cette solution, les partenaires d’unyc peuvent donc proposer à leurs clients des services managés « clé en main » (Software as a Service - SaaS) et des solutions métiers hébergées (Plateform as a Service - PaaS).

Autonomie et flexibilité

Le service IaaS « Make IT » est parfaitement intégré dans Atlas, la plateforme de services spécialement développée par unyc pour ses partenaires. Atlas permet aux 1 300 partenaires d’unyc de bénéficier, en toute autonomie, d’un outil de pilotage qui regroupe de nombreuses fonctionnalités pour gérer simplement et efficacement leur activité : commande, activation et configuration de solutions Télécoms, Cloud et Cyber, pilotage de leur parc clients, suivi de déploiement, facturation…