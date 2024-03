Mirantis annonce la dernière version de Mirantis OpenStack pour Kubernetes (MOSK)

mars 2024 par Marc Jacob

MOSK 24.1 introduit la virtualisation des GPU en tant qu’aperçu technique, permettant à plusieurs applications cloud de partager efficacement les ressources des cartes GPU physiques NVIDIA. La virtualisation des GPU aide à optimiser les coûts – maximisant l’utilisation du matériel GPU coûteux – tout en permettant à davantage d’équipes et d’unités commerciales de profiter de la puissance de traitement. En exploitant la plateforme logicielle AI Enterprise de NVIDIA, MOSK permet aux ressources de traitement physiques d’être divisées et présentées aux charges de travail comme des ressources dédiées pour une performance accélérée et une allocation optimale des ressources.

MOSK 24.1 est basé sur OpenStack Antelope – la première version d’OpenStack désignée comme SLURP (Skip Level Upgrade Release Process). Les utilisateurs de MOSK 24.1 fonctionnant avec OpenStack Yoga pourront passer directement à Antelope, en sautant l’intermédiaire OpenStack Zed. Cela permet de réduire les charges opérationnelles pour les utilisateurs afin de rester à jour.

Parmi les autres améliorations clés, on trouve :

Le démarrage UEFI pour les machines virtuelles permet à MOSK d’exécuter des versions modernes de Windows, par exemple, Windows 11 en tant qu’invités, prenant en charge efficacement des charges de travail supplémentaires et aidant à contrôler les coûts dans les clouds hébergeant de nombreuses applications Windows. MOSK 24.1 inclut également un support amélioré pour le démarrage sécurisé, les modules de plateforme sécurisée virtuels et l’émulation Hyper-V, pour les charges de travail nécessitant ces fonctionnalités.

Le protocole SPICE (Simple Protocol for Independent Computing Environments) pour l’accès à distance aux machines virtuelles comme option pour remplacer VNC, offrant des capacités de sécurité améliorées. SPICE est devenu une norme ouverte largement acceptée pour l’accès à distance sécurisé.

Des fonctionnalités de sécurité renforcées avec des mises à jour des graphiques Helm d’OpenStack et des politiques réseau par défaut pour les pods Kubernetes exécutant des services de plan de contrôle pour répondre aux exigences de sécurité les plus strictes.

MOSK permet une infrastructure cloud sur site pour les applications cloud natives et traditionnelles, garantissant la fiabilité et un contrôle total sur les données des applications. MOSK fournit une gestion automatisée de l’infrastructure sous-jacente, de la provision du matériel à la configuration du logiciel, en plus de la journalisation centralisée, de la surveillance et de l’alerte.

Mirantis propose un calculateur de coût total de possession (TCO) qui fournira une approximation des économies réalisables en passant à Mirantis OpenStack pour Kubernetes depuis d’autres infrastructures, telles que VMware.