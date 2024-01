Le Cnam et l’Esaip déploient un master Cybersécurité à Angers

janvier 2024 par Marc Jacob

Pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises, le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) des Pays de la Loire et l’Esaip déploient, à la rentrée 2024, un nouveau Master Cybersécurité et cybermenaces (bac+5), diplôme délivré par le Cnam. Cette formation en alternance de deux ans est proposée après un Bac+3 en informatique (Licence, BUT ou Bachelor). Les étudiants seront accueillis sur le campus de l’Esaip à Saint-Barthélemy d’Anjou.