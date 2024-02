Microsoft France et Simplon ont inauguré i la première Ecole Cyber Microsoft by Simplon

février 2024 par Marc Jacob

Microsoft France et Simplon ont inauguré i la première Ecole Cyber Microsoft by Simplon dans la région Grand Ouest, près de Rennes. Cette nouvelle promotion, en partenariat avec Metsys, Advens et le Groupe Roullier, s’inscrit dans les ambitions de Microsoft France visant à former 10 000 nouveaux professionnels de la cybersécurité en France d’ici 2025. Cette expansion marque une nouvelle étape dans l’engagement de Microsoft France en faveur de la formation des talents du numérique, à l’échelle nationale et locale.

Une formation de 19 mois inclusive et professionnalisante

Depuis le 11 décembre 2023, l’Ecole Cyber Microsoft by Simplon de Rennes accueille 11 apprenants pour une période de 3 mois de formation intensive, suivie de 16 mois en alternance au sein d’une entreprise partenaire de la promotion : Metsys, Advens et le Groupe Roullier. L’objectif des apprenants est d’obtenir le Titre RNCP de niveau 6 « Administrateur d’Infrastructures Sécurisées », reconnu par l’État. Le programme de formation, élaboré par les experts Microsoft et le studio pédagogique de Simplon, vise à répondre aux besoins des entreprises en abordant des thèmes spécifiques et en développant des compétences essentielles.

« La transformation numérique est un facteur essentiel de compétitivité pour une majorité d’entreprises de tous secteurs. Réservés dans un premier temps aux ingénieurs et bac+5, les postes dans le numérique sont pour beaucoup émergents et ouverts aujourd’hui à davantage de profils venant de divers horizons. Le rôle de France Travail est de faire connaître le dispositif auprès des demandeurs d’emploi afin de répondre aux besoins en compétences des entreprises. Il y a un enjeu éthique et responsable à développer la diversité des profils qui créeront les services et applications de demain. » Angélique Goodall, directrice régionale de France Travail Bretagne

La formation, ouverte aux demandeurs d’emplois sans pré-requis de diplôme, se veut inclusive et accessible à tous. La promotion rennaise, dont l’âge moyen est de 30 ans, se caractérise par la diversité des profils la composant. Un apprenant a un niveau infra-bac, 2 sont titulaires du baccalauréat, 5 d’un diplôme BAC +2, 1 d’un diplôme BAC +3 et 2 possèdent un niveau BAC +5/doctorat. 8 sont en reconversion professionnelle.

Erwann, 38 ans, ambulancier pendant 10 ans, et passionné par la cybersécurité et le pentest (technique de piratage qui consiste à tester la sécurité d’un système informatique en identifiant ses failles potentielles) fait partie de cette promotion.

« Mon parcours d’ambulancier vers la cybersécurité représente une transition vers la défense des entreprises dans le cyberespace. Grâce à l’Ecole Cyber Microsoft by Simplon, je m’engage dans une approche novatrice de la cybersécurité : pas de théorie abstraite, mais une plongée directe dans les réalités et les défis, une formation où chaque leçon compte dans la pratique. » Erwann, apprenant, Ecole Cyber Microsoft by Simplon

Cette troisième promotion bénéficie de l’engagement de Metsys, Advens et du Groupe Roullier, acteurs clés de la cybersécurité en France. Ces partenaires mettent leur expertise et leur savoir-faire au service de la formation des apprenants, avec l’ambition d’ouvrir au plus grand nombre les opportunités d’un métier d’avenir.

« Nous sommes ravis de ce partenariat qui s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe, convaincu que le digital sera un pilier de son développement dans la sécurité. Je crois tout particulièrement à l’alternance et aux profils atypiques comme vecteur de performance que ce soit pour l’apprenant ou l’entreprise, cette diversité est une force. Nous avons une politique volontariste d’intégration d’alternant au sein de la DSI qui se concrétise souvent par une embauche derrière. C’est un véritable axe de développement stratégique pour nous. » Mathieu Delpuech, DSI du Groupe Roullier.

Une réponse à la demande croissante de talents en cybersécurité

La cybersécurité est un enjeu majeur pour les entreprises et les organisations de tous secteurs et de toutes tailles. Comme l’a révélé le dernier Microsoft Digital Defense Report publié en octobre 2023, le monde est entré dans une nouvelle ère de menaces, marquée par une plus grande sophistication des attaques ainsi qu’une concentration de plus en plus forte des organisations cybercriminelles. La France est d’ailleurs l’un des pays européens les plus ciblés, avec des risques tels que l’exfiltration de données, le vol de propriété intellectuelle et le sabotage.

Cette situation souligne l’urgence à former davantage de professionnels de la cybersécurité alors que les études s’accordent sur un manque de 15 000 professionnels sur l’ensemble du territoire. En mai 2002, Microsoft a annoncé, avec le Plan Compétences Cybersécurité, son ambition de former 10 000 nouveaux professionnels de la cybersécurité d’ici 2025 par différents leviers, dont la création des Ecoles Cyber Microsoft by Simplon.

Les Écoles Cyber Microsoft by Simplon en quelques chiffres, ce sont :

• 6 écoles à l’échelle nationale

• 76 apprenant.e.s en entrée de parcours

• Un âge moyen de 24 ans

• 18% de femmes

• 40 % de niveau Bac ou Infra-Bac