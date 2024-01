Le CERT-Stoïk - rejoint le FIRST, l’association mondiale de réponse aux incidents de cybersécurité

janvier 2024 par Marc Jacob

Après son lancement sur le marché allemand, Stoïk, acteur de l’assurance cyber à destination des PME et ETI, annonce que son service de réponse aux incidents - le CERT-Stoïk (Computer Emergency Response Team) - rejoint le FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams).

Principal réseau international d’équipes de sécurité opérationnelle, le FIRST réunit plus de 700 équipes CERT issues de plus de 100 pays.

Grâce à une veille collective et un partage d’information sur les menaces à l’échelle mondiale, le FIRST permet à chacun de ses membres d’améliorer sa capacité de réponse opérationnelle.

Renforcer le tissu économique européen face à la menace des cyberattaques

Créée en 2021, Stoïk s’est donnée pour mission d’assurer et de protéger les PME et les ETI européennes face à la menace croissante des cyberattaques. Vulnérables face à ce nouveau risque, les entreprises de ce segment de marché peuvent désormais souscrire une assurance cyber qui leur permet de réduire leur risque en continu grâce à la plateforme de prévention intégrée "Stoïk Protect" et de bénéficier d’un service de gestion de crise internalisée - le CERT-Stoïk - pour une reprise d’activité et une indemnisation dans les meilleurs délais en cas de sinistre.

Une équipe d’experts cyber en veille permanente

Pour pouvoir apporter la réponse la plus efficace en cas de cyberattaque chez ses assurés en France et en Allemagne, le CERT-Stoïk assure une veille permanente de l’évolution du risque cyber et est à ce titre intégré à l’ensemble des réseaux de partage d’information et d’échange de bonnes pratiques des experts du secteur. Après avoir rejoint en mai 2023 l’InterCERT-France, la plus grande communauté de services de réponses aux incidents en France, le CERT-Stoïk rejoint désormais le FIRST, l’association qui réunit les CERT au niveau mondial.

Partager l’information pour protéger plus efficacement

Ayant lancé ses activités en Allemagne en septembre 2023, Stoïk a depuis internationalisé ses équipes CERT qui comptent désormais une dizaine d’experts français et allemands. Le CERT-Stoïk est le 23ème CERT français à rejoindre le FIRST aux côtés d’acteurs établis à l’international tels que le CERT-FR, le Thales CERT ou encore le Global CERT Orange Cyberdefense. Les liens privilégiés entretenus avec les CERT internationaux lui permettent d’améliorer en continu sa performance opérationnelle à l’international.