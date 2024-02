Lacework et Securiti s’associent

février 2024 par Marc Jacob

Securiti offre des renseignements contextuels sur les données et des contrôles unifiés dans le multicloud hybride. Avec le Data Command Center de Securiti, les clients bénéficient non seulement des fonctions définies dans les catégories DSPM et DSP, mais aussi d’une visibilité complète pour la sécurité globale des données dans les SaaS, les IaaS, les data lakes et les data warehouses, ainsi que les data systems sur site. En outre, le Securiti Data Command Center prend en charge d’autres contrôles de données importants liés à la confidentialité des données, à la gouvernance des données et à la gouvernance de l’IA. Les clients jugent que le DSPM seul est insuffisant et cloisonné pour assurer la sécurité globale des données de l’entreprise et les contrôles globaux des données.

Lacework offre une protection allant de la sécurité du code jusqu’aux applications d’exécution, ce qui permet aux entreprises de corréler les données relatives aux risques et aux menaces afin d’obtenir des informations plus précises sur la sécurité et d’améliorer leurs résultats en la matière. En contextualisant les informations de sécurité de Lacework en fonction de la sensibilité des données déterminée par le Data Command Center, les entreprises obtiennent une hiérarchisation des risques beaucoup plus complète. Ce qui était autrefois simple avec les applications et les banques de données monolithiques est devenu très complexe avec l’essor des microservices et la multiplication des ensembles de données. La combinaison de la classification intelligente des données de Securiti et de l’analyse sophistiquée des chemins d’attaque dans le cloud de Lacework permet de comprendre les schémas et les risques associés aux applications et aux banques de données actuelles.

La combinaison du Data Command Center et de la plate-forme Lacework offre aux experts en sécurité les avantages suivants :

● Identifier les risques prioritaires : Lacework intègre les tags de sensibilité des données de Securiti dans les modèles de risque, ce qui permet aux analystes de hiérarchiser les risques et les voies d’attaque impliquant des référentiels de données sensibles.

● Se concentrer sur les menaces à fort impact : Lacework intègre également les informations relatives à la sensibilité des données dans les modèles d’analyse des menaces, ce qui permet aux équipes SOC de hiérarchiser les menaces susceptibles d’atteindre les référentiels de données sensibles.

● Accroître le degré de fiabilité des enquêtes sur les incidents : Comprendre le rayon d’action potentiel d’un incident et déterminer si des données sensibles sont en danger.

● Améliorer la hiérarchisation des priorités et les mesures correctives : Prioriser les violations des règles, les vulnérabilités et les alertes relatives au Cloud Security Posture Management (CSPM) en fonction de leur impact sur les données sensibles.

● Simplifier la mise en conformité : La classification des données, leur localisation et les contrôles de sécurité sont regroupés en un seul endroit, ce qui simplifie la mise en conformité avec des réglementations telles que le RGPD.