Leviia lance officiellement son programme partenaires

février 2024 par Marc Jacob

Augmentation des ressources au sein équipes commerciales dédiée aux partenaires, ajouts de fonctionnalités clés, ajustement des avantages tarifaires, Leviia se donne les moyens de ses ambitions pour concurrencer Wasabi et les Gafams sur ce marché. En plus d’un tarif à partir de 5,99€ HT/To par mois extrêmement compétitif, Leviia Stockage Objet offre une structure tarifaire claire et prévisible, sans aucuns frais cachés.

Leviia Stockage Objet, l’alternative française aux géants du stockage

Autre avantage de la solution face aux grands acteurs américains : Leviia est une solution souveraine, certifiée ISO 27001 et HDS (hébergement de données de santé) respectant les réglementations européennes et françaises les plus strictes en matière de sécurité et confidentialité. Aussi, afin de garantir le plus haut niveau de sécurité, Leviia propose gratuitement une géo-réplication des données stockées dans deux data centers distants localisés en France.

Des arguments pour séduire les partenaires

La solution Leviia Stockage Objet propose une interface de gestion clients simple à utiliser facilitant le suivi et le management des clients (facturation, consommation, fonctionnalités, etc.) par les revendeurs. En devenant partenaires Leviia, les revendeurs et distributeurs accèdent également à des conditions tarifaires avantageuses et un support personnalisé délivré par des équipes françaises.

Leviia compte déjà un réseau de revendeurs et distributeurs de toutes tailles tels que JDC Group, Econocom, Worldline, Rediam, ESI Informatique.

Une compatibilité étendue avec les principales plateformes et applications du marché

L’offre Leviia Stockage Objet est entièrement interopérable et compatible avec les principales solutions de stockage du marché – Veeam, Synology, Rubrik, QNAP ou encore CommVault - et permet aux revendeurs d’offrir une vraie flexibilité dans la gestion des données de leurs clients. Cette adaptabilité permet une intégration fluide et sans accroc dans une variété d’environnements informatiques.