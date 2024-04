L’intelligence artificielle au service de l’accessibilité numérique

avril 2024 par Tanguy le Duff, Lead UX Designer chez MEGA International

L’IA au service de l’accessibilité numérique et de l’expérience utilisateur

Dans un contexte où la qualité de l’expérience utilisateur (UX) est déterminante pour le succès des applications et des sites web, l’accessibilité numérique joue un rôle essentiel. Grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique, l’IA permet une personnalisation avancée de l’interface grâce à l’analyse du comportement des utilisateurs pour adapter l’expérience en conséquence. Des exemples incluent les recommandations personnalisées de contenu sur des plateformes comme Netflix et l’adaptation des assistants vocaux comme Siri et Google Assistant aux préférences des utilisateurs. Ces assistants vocaux permettent notamment de combiner et de suivre des préférences linguistiques (un utilisateur francophone peut par exemple demander à Siri de lui répondre dans sa langue maternelle), de localisation (pour trouver un restaurant ou un cinéma situé à proximité) ou encore de communication pour choisir le canal de messagerie plutôt qu’un autre (SMS, WhatsApp, etc.).

L’IA joue aussi un rôle clé dans l’automatisation de la détection et de la correction des problèmes d’accessibilité dans les interfaces utilisateur, réduisant ainsi le besoin d’interventions humaines coûteuses. Des outils comme Axe et Wave utilisent également l’IA pour analyser automatiquement les interfaces et détecter les problèmes d’accessibilité, améliorant ainsi la convivialité des produits numériques. Par exemple, ce type d’outil permet d’identifier des défauts d’accessibilité tels que l’absence d’alternative textuelle aux images porteuses d’information, ou encore des contrastes insuffisants dans des combinaisons de couleurs, ou enfin l’absence de descriptions longues pour les liens (ce qui peut rendre la navigation plus difficile pour les personnes qui utilisent des lecteurs d’écran pour parcourir les liens).

En plus de la personnalisation basée sur les préférences des utilisateurs (tel que l’activation du “thème sombre” dans la configuration du système d’exploitation de l’appareil utilisé, ce thème s’appliquant alors automatiquement dans l’affichage de sites internet ou d’application mobiles respectant ce choix de l’utilisateur), l’IA permet d’adapter dynamiquement l’interface en fonction des besoins évolutifs. Entre autre, les interfaces vocales peuvent ajuster leur comportement en temps réel en fonction des réponses vocales des personnes, tandis que les sites web peuvent personnaliser leur contenu en fonction du comportement de navigation en temps réel.

En intégrant ces fonctionnalités d’IA, les développeurs peuvent créer des expériences utilisateur plus engageantes, adaptées à chacun et favoriser ainsi l’inclusion de tout type de public. Dans un monde où la population vieillit, les personnes âgées sont les premières bénéficiaires des technologies d’assistance intelligentes (parfois basées sur l’IA) qui sont conçues et développées. C’est le cas des robots compagnons dotés de capacités de conversation et de compréhension du langage naturel pour fournir un soutien émotionnel, social et pratique aux personnes âgées vivant seules ou en institution.

L’IA révolutionne le design UX/UI : vers des interfaces plus intuitives et accessibles

D’abord, l’IA permet de générer automatiquement des wireframes et des maquettes à partir de spécifications initiales et de modèles de conception, réduisant ainsi le temps de travail et permettant d’explorer rapidement différentes options de conception.

Ensuite, pour automatiser les tests d’utilisabilité, l’IA simule le comportement des utilisateurs, ce qui permet de détecter les problèmes potentiels dans la conception et d’itérer rapidement pour améliorer la qualité de l’interface. L’IA trouve également son utilité dans l’assistance à la création de prototypes interactifs, en ce qu’elle utilise des modèles de conception préexistants et des bibliothèques de composants pour suggérer des mises en page et des interactions, accélérant ainsi le processus de conception.

Enfin, pour détecter les erreurs de conception, l’IA identifie automatiquement les problèmes tels que l’accessibilité ou les incohérences de conception, permettant aux designers de les corriger rapidement et d’améliorer la qualité de la conception.

C’est ainsi qu’en intégrant l’IA dans le processus de conception UX/UI, les designers peuvent bénéficier d’outils avancés pour améliorer leur efficacité, créer des interfaces utilisateur performantes et répondre aux besoins des utilisateurs de manière évolutive.

L’IA pour l’accessibilité numérique : entre défis éthiques et avenir prometteur

Alors que l’intelligence artificielle (IA) offre de nombreuses possibilités pour améliorer l’accessibilité numérique, elle soulève également des défis importants en termes d’éthique, de transparence et de responsabilité. Les défis éthiques de l’IA incluent la collecte et l’analyse de données personnelles ou sensibles, ainsi que l’introduction de biais dans la conception, soulignant la nécessité d’une approche éthique pour assurer une utilisation responsable et équitable de l’IA.

Un autre défi majeur de l’IA en matière d’accessibilité numérique concerne la transparence des algorithmes. Les décisions prises par les algorithmes d’IA peuvent souvent sembler opaques et difficiles à comprendre, ce qui rend difficile pour les utilisateurs de comprendre comment leurs données sont utilisées et comment les décisions sont prises.

Enfin, la question de la responsabilité et de la redevabilité est cruciale dans le domaine de l’IA en matière d’accessibilité numérique. Se pose alors la question de la nécessité d’établir des normes et des réglementations claires pour encadrer l’utilisation de l’IA dans ce domaine, ainsi que la nécessité de développer des mécanismes de responsabilité pour les développeurs et les utilisateurs de ces systèmes.

Malgré les défis, l’avenir de l’IA pour l’accessibilité numérique est prometteur. En adoptant une approche éthique et responsable et en assurant la transparence des algorithmes, il est crucial de comprendre les aspects évolutifs et révolutionnaires de cette transformation pour exploiter pleinement son potentiel et créer un monde numérique accessible à tous.