L’avenir de la sécurité du cloud : pourquoi il est temps d’abandonner les outils traditionnels

mars 2024 par Hervé Liotaud, Directeur sénior régional des ventes Europe du Sud chez Illumio

Le risque dans le cloud doit être à la hauteur du risque commercial

Alors que le stockage de données sensibles et l’exécution d’applications cruciales dans le cloud accroissent naturellement le risque de violations, une préparation adéquate peut atténuer les pertes d’actifs critiques. Il est clair que le risque cloud doit être équivalent au risque commercial, compte tenu des pertes financières sévères et des dommages réputationnels causés par les attaques basées sur le cloud.

Des préoccupations majeures en matière de sécurité cloud aujourd’hui :

Les tendances sont préoccupantes : dans le monde, 46 % des violations proviennent du cloud, avec 61 % des organisations touchées perdant plus de 500 000 dollars annuellement en raison de ces atteintes. Ces chiffres soulignent les risques financiers et opérationnels inhérents à une sécurité cloud insuffisante.

Cependant, les coûts d’une violation ne se limitent pas aux pertes financières immédiates. Les principales conséquences signalées par les entreprises touchées comprennent des dommages à la réputation, la perte de données sensibles et une diminution de la productivité. La réalisation que les dommages à la réputation peuvent être plus préjudiciables que l’impact financier immédiat est de plus en plus partagée par les entreprises, en particulier au Royaume-Uni, où la perte de revenus n’est mentionnée que par 29 % des entreprises, contre une moyenne mondiale de 35 %.

Sécurité Cloud en France : entre réalités et impératifs pour une résilience accrue

47 % des violations en France trouvent leur origine dans le cloud, avec un coût moyen annuel de 2,7 millions de dollars pour les organisations françaises. Les principaux impacts signalés par les entreprises françaises incluent la perte de services générateurs de revenus (41 %), la perte de données sensibles (40 %) et les dommages à la réputation ou la perte de confiance (40 %).

Il est inquiétant de constater que seul un quart des entreprises françaises estiment qu’il serait très difficile pour les attaquants de se déplacer latéralement dans leur environnement, soulignant l’importance de la segmentation.

Une meilleure réactivité découle d’une visibilité accrue et de la capacité à contenir rapidement les menaces. Souvent, on perd du temps à identifier les signaux et à déterminer ce qui est compromis, ce qui complique ensuite la recherche de solutions pour minimiser les conséquences. En fin de compte, plus la visibilité est claire et plus rapidement une organisation peut déterminer si quelque chose d’inattendu se produit et plus rapidement, elle pourra réagir. C’est également pourquoi 96 % des organisations déclarent avoir besoin d’améliorer les temps de réponse aux violations de la sécurité.

Pourquoi les outils de sécurité traditionnels ne suffisent plus :

De nombreuses entreprises complètent leur migration initiale vers le cloud en copiant intégralement leurs actifs numériques depuis leurs serveurs sur site, y compris les mêmes processus et outils de sécurité. Cette approche, bien que plus rapide et plus facile à budgétiser, représente un risque de sécurité latent. La nature dynamique et interconnectée du cloud diffère considérablement d’un serveur interne plus statique et contrôlable, mettant en évidence l’incapacité des outils et processus de sécurité traditionnels à suivre le rythme.

Malgré une prétendue compréhension approfondie des risques de sécurité cloud (55 % des décideurs IT dans le monde), 61 % reconnaissent que leurs mesures de sécurité actuelles représentent une menace grave pour l’entreprise. Le besoin d’une meilleure visibilité dans la connectivité des logiciels tiers et des temps de réaction plus rapides aux violations du cloud est largement exprimé, avec moins de la moitié ayant une visibilité complète sur la connectivité de leurs services cloud.

L’importance cruciale de la segmentation Zero Trust dans la sécurité cloud :

La segmentation Zero Trust (ZTS), une technologie qui offre une visibilité et empêche la propagation des violations à travers des environnements hybrides émerge rapidement comme la solution pour surmonter les lacunes des solutions traditionnelles de sécurité cloud. Composante essentielle du cadre de sécurité Zero Trust, le ZTS utilise les principes de la confiance zéro pour diviser le réseau en segments étroits, offrant une approche cohérente et proactive de la segmentation à travers les environnements cloud, les points d’extrémité et les centres de données.

La segmentation efficace, lorsqu’elle est mise en œuvre correctement, verrouille l’infrastructure informatique contre les attaquants. En imposant des contrôles d’accès stricts, les intrus et les logiciels malveillants sont piégés au point d’entrée initial, réduisant considérablement le "champs d’action" de l’attaque et permettant aux organisations touchées de poursuivre leurs opérations critiques même pendant une attaque active.

Comment le ZTS renforce la résilience du cloud :

La segmentation devient une stratégie essentielle pour un cloud sécurisé, avec 93 % des leaders de la sécurité informatique considérant cela comme critique pour sécuriser les projets basés sur le cloud. Toutes les entreprises ayant mis en œuvre ZTS ou une autre forme de micro-segmentation dans notre étude ont constaté des améliorations de leurs capacités de sécurité.

L’adoption de ZTS renforce non seulement la posture de sécurité d’une organisation mais contribue également de manière significative à renforcer la résilience numérique et à assurer la continuité des activités. Alors que de plus en plus d’entreprises reconnaissent que la réputation et la confiance sont les véritables enjeux lors d’un incident de sécurité, ZTS offre la meilleure chance de maintenir la confiance des clients et d’assurer l’intégrité organisationnelle même en cas de violation inévitable.

Le paysage toujours changeant de la sécurité cloud nécessite donc une transition stratégique vers des approches de sécurité flexibles et dynamiques. Les violations se propagent plus facilement et rapidement dans le cloud, et ZTS offre la visibilité, le contexte et le contrôle granulaire nécessaires pour s’adapter à la nature diverse et distribuée du cloud.

Les organisations adoptant ZTS peuvent atténuer significativement les nombreux risques auxquels elles sont confrontées dans le cloud, protégeant ainsi les données sensibles et maintenant l’intégrité opérationnelle. Plus qu’une simple stratégie de sécurité, c’est un engagement envers le maintien d’une présence numérique sécurisée, résiliente et digne de confiance.