Kyndryl et Cloudflare annoncent une alliance stratégique mondiale

mars 2024 par Marc Jacob

Kyndryl et Cloudflare ont annoncé l’extension de leur partenariat, en une alliance stratégique mondiale, pour aider les entreprises à migrer et à gérer les réseaux pour une connectivité multicloud et une sécurité réseau complète. Ce partenariat associe les services de conseil de bout en bout et l’expertise de Kyndryl en matière de réseaux d’entreprise, de sécurité et de résilience, au cloud de connectivité robuste de Cloudflare qui offre sécurité, performance et flexibilité cloud tout-en-un.

Kyndryl et Cloudflare se sont associés pour la première fois en mai 2023 pour moderniser l’infrastructure des entreprises avec des services de bout en bout, en apportant le WAN géré en tant que service et Cloudflare Zero Trust à l’ensemble du réseau de l’entreprise. Aujourd’hui, les deux entreprises se concentrent sur la poursuite de l’innovation à travers toutes les piles technologiques pour concevoir, construire, gérer et moderniser les systèmes vitaux des clients. Les capacités de Cloudflare seront désormais activées dans les domaines d’activité de Kyndryl, notamment Network and Edge et Security and Resiliency.

Depuis ce partenariat, des entreprises de tous secteurs d’activités se sont tournées vers Cloudflare et Kyndryl, qu’il s’agisse d’un fournisseur de chaînes de distribution aux États-Unis, d’une institution financière de premier plan en Espagne ou d’Ashok Leyland, l’un des principaux constructeurs de véhicules utilitaires en Inde.

L’alliance stratégique mondiale entre Kyndryl et Cloudflare aide les entreprises à :

• Accélérer la maturité numérique et la modernisation du réseau : Cloudflare en tant que plateforme technologique et Kyndryl, comme fournisseur de services, guideront les clients tout au long de ce parcours. Ensemble, Kyndryl et Cloudflare permettent de renforcer la sécurité sur l’ensemble du réseau, améliorer les performances des applications critiques et accéder de manière transparente aux données de l’entreprise.

• Réduire les dépenses liées aux liaisons et aux appareils de réseau privé tout en épargnant aux équipes informatiques les tâches manuelles : les deux entreprises fourniront des capacités de pointe en matière de réseau et de sécurité, nécessaires à des environnements de travail flexibles, notamment en réduisant la dette technologique et l’architecture héritée. Kyndryl conseille et assiste les entreprises dans la gestion de leur infrastructure informatique à mesure qu’elles font évoluer leurs réseaux et transfèrent les charges de travail dans le cloud de connectivité de Cloudflare.

• Étendre la sécurité du réseau aux bureaux et aux centres de données en remplaçant le réseau étendu traditionnel : la cybersécurité d’entreprise complète de Cloudflare peut s’attaquer aux risques et aux attaques provenant de tous les lieux et de tous les vecteurs. La migration Zero Trust avec Kyndryl modernise en toute transparence les réseaux tout en contribuant à assurer la continuité de l’activité.

• Tirer parti d’une mise en réseau durable : Le cloud de connectivité de Cloudflare élimine le besoin de matériel et d’équipements de mise en réseau traditionnels. Grâce à l’expertise de Kyndryl en matière de migration de piles technologiques combinée aux services de réseau mondiaux de Cloudflare, le partenariat permet aux clients d’intégrer de manière transparente la durabilité environnementale directement dans leur modèle d’entreprise. Les entreprises qui migrent du matériel réseau sur site vers les services Cloudflare peuvent réduire leurs émissions de carbone de 78 % à 96 %.

Pour ce partenariat, Cloudflare a aidé Kyndryl à transformer ses services de réseau et à fournir une protection de cybersécurité dans le cloud, y compris une atténuation des attaques DDoS. Cloudflare protège actuellement les propriétés Internet de Kyndryl, qui fonctionne selon un modèle en libre-service, avec la possibilité d’apporter des changements de manière transparente tout au long de la transformation sans encourir de frais supplémentaires. Depuis qu’elle a adopté le réseau cloud de connectivité mondiale et les services de sécurité de Cloudflare, Kyndryl a constaté une réduction des coûts de l’infrastructure informatique, une accélération du trafic web et une augmentation des performances pour l’équilibrage de la charge des données.