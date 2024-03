CrowdStrike s’associe à NVIDIA pour mettre l’IA générative au cœur de la cybersécurité

mars 2024 par Marc Jacob

CrowdStrike annonce une collaboration stratégique avec NVIDIA pour proposer les services d’IA de NVIDIA sur la plateforme IA native CrowdStrike Falcon® XDR. Les données de la plateforme Falcon associées aux pipelines et aux logiciels d’IA optimisés pour le GPU de NVIDIA, ainsi qu’aux nouveaux microservices NVIDIA NIM, permettront aux clients de CrowdStrike et de NVIDIA de créer des modèles d’IA génératifs personnalisés et sécurisés.

Selon le CrowdStrike Global Threat Report 2024, le temps moyen d’intrusion n’est plus que de 62 minutes, l’attaque la plus rapide ayant été réalisée en à peine plus de deux minutes. Les attaques modernes étant de plus en plus rapides et sophistiquées, les organisations ont besoin d’une sécurité alimentée par l’IA pour obtenir la vitesse d’organisation et l’automatisation nécessaires afin de rester protégées et arrêter les brèches.

CrowdStrike crée la télémétrie de sécurité la plus riche et la plus fiable, de l’ordre de pétaoctets par jour, à partir de la plateforme IA native Falcon. La plateforme intègre un cycle vertueux de données dans lequel les données de cybersécurité sont collectées à la source, des modèles préventifs et génératifs sont construits et entraînés, et les clients de CrowdStrike sont protégés par l’immunité de la communauté. Cette collaboration aide les utilisateurs de Falcon à tirer profit des solutions alimentées par l’IA pour mettre fin aux brèches de sécurité, plus rapidement que jamais.

CrowdStrike s’appuiera sur l’informatique accélérée de NVIDIA, NVIDIA Morpheus et les microservices NVIDIA NIM pour offrir des applications personnalisées alimentées par LLM. Associées aux données contextuelles uniques de la plate-forme Falcon, les clients pourront résoudre de nouveaux cas d’usage spécifiques à un domaine, notamment des applications alimentées par l’IA qui peuvent traiter des pétaoctets de logs pour améliorer la chasse aux menaces, détecter les attaques de la chaîne d’approvisionnement, identifier les anomalies dans le comportement des utilisateurs et se défendre de manière proactive contre les exploits et les vulnérabilités émergents.