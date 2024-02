KnowBe4 : 7 arnaques à éviter en 2024

février 2024 par KnowBe4

1. Arnaques d’usurpation par deepfake

Imaginez recevoir une note vocale de votre PDG vous ordonnant de transférer de l’argent vers un compte bancaire. Vous suivez les instructions sans vous rendre compte que la note vocale est un deepfake. Et voilà, vous êtes tombé dans une arnaque. Les deepfakes utilisent des technologies d’intelligence artificielle pour créer du contenu nouveau - mais faux - comme des images, des vidéos et/ou des enregistrements audio à partir de matériel existant. "La technologie de l’intelligence artificielle facilite la tâche aux fraudeurs pour créer ces faux messages convaincants à partir de personnes que vous connaissez et en qui vous avez confiance", explique Anna Collard, SVP Content Strategy and Evangelist chez KnowBe4 AFRICA. "Cela permet aux escrocs de produire des vidéos et des enregistrements audio si convaincants que beaucoup les croient réels."

Les fraudeurs utilisent également des notes vocales ou des vidéos générées par l’IA pour se faire passer pour un membre de la famille, comme un petit-enfant, prétendant être en détresse et avoir besoin d’argent. On appelle cela une arnaque aux grands-parents. "Les gens tombent dans le piège de cette manière parce que leurs émotions sont stimulées en entendant un enregistrement vocal authentique de leur proche et ils veulent aider", commente Collard.

Une autre utilisation frauduleuse des deepfakes est d’usurper l’identité de politiciens pour semer la confusion ou la désinformation. "C’est certainement quelque chose à surveiller en 2024, car c’est une année électorale", souligne Collard.

2. Arnaques liées aux investissements

Les fraudes liées aux investissements se présentent sous l’apparence de structures financières fiables promettant des rendements exceptionnels. "Pourtant, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas", souligne Collard. Elle recommande de faire preuve de prudence dans de telles situations. Les escrocs associent souvent des arnaques liées aux cryptomonnaies à des arnaques romantiques.

Une autre fraude à surveiller en 2024 concerne de faux prêts proposant des taux d’intérêt bas qui ne se concrétisent jamais réellement. Au lieu de cela, les victimes sont contraintes de payer des frais initiaux ou de fournir leurs informations personnelles. "Avec la crise persistante du coût de la vie, les escrocs peuvent tenter de nombreuses personnes à demander ces prêts pour joindre les deux bouts. Soyez très vigilant face à toute offre qui semble trop belle pour être vraie."

3. Arnaques sentimentales

En utilisant de faux profils sur des sites de rencontres ou les réseaux sociaux, les escrocs établissent une relation de confiance avec leurs victimes, puis exploitent cette connexion émotionnelle pour les persuader de leur envoyer de l’argent. "Même si des membres de la famille mettent en garde la victime à plusieurs reprises, elles continuent souvent avec la supercherie romantique parce que, une fois piégées, il est psychologiquement très difficile pour le cerveau de la victime d’admettre qu’elle a été dupée", explique Collard.

4. Vol d’identité et usurpation de profil sur les réseaux sociaux

Le vol d’identité consiste à dérober des informations personnelles pour commettre une fraude. Les escrocs utilisent des courriels d’hameçonnage ou des appels téléphoniques, tout comme dans les arnaques bancaires. "Le vol de profil sur les réseaux sociaux implique le piratage de vos comptes pour contacter vos contacts, se faisant passer pour vous, propageant des logiciels malveillants, des arnaques ou demandant de l’argent", explique Collard.

5. Fraude aux dons caritatifs

Après une crise humanitaire, comme une inondation, les arnaques caritatives émergent fréquemment. "Ces escroqueries jouent sur vos émotions et vous demandent de donner de l’argent à une cause méritoire, mais en réalité, ce sont de fausses œuvres de bienfaisance", explique Collard. Les signaux d’alarme à surveiller sont des méthodes de paiement inhabituelles, telles que les virements électroniques, plutôt que les plateformes de paiement sécurisées. "Assurez-vous toujours que les œuvres de bienfaisance sont enregistrées avant de faire un don et interagissez avec l’ONG ou l’organisation caritative légitime avant de transférer de l’argent", conseille-t-elle.

6. Arnaques au support technique

Se faisant passer pour des techniciens informatiques, ces escrocs tentent de vous convaincre qu’il y a un problème avec votre ordinateur et proposent de le réparer. Ils prennent ensuite le contrôle de votre ordinateur et volent vos informations personnelles ou piratent votre compte bancaire. "Ces arnaques exploitent les peurs des gens", explique Collard. "Elles plongent les gens dans un état de panique où ils ne réfléchissent pas logiquement." Elle recommande de raccrocher immédiatement et de contacter directement le centre de support informatique.

7. Arnaques aux chiots

Êtes-vous à la recherche d’un chiot de race pure ? Soyez vigilant ! Des organisations criminelles internationales opérant en Afrique du Sud proposent des chiots prétendument à prix réduit. Selon Collard, de nombreuses personnes ont subi d’importantes pertes financières, non seulement pour le chien inexistant, mais aussi pour les frais de transport. Elle conseille aux acheteurs d’être prudents s’ils trouvent une grande variété de chiens à vendre sur un site web ou s’ils se voient immédiatement proposer un chiot. "Les éleveurs n’opèrent pas comme Takealot. Il y a généralement des listes d’attente ; il faut du temps avant qu’un chiot ne soit disponible", explique-t-elle. "Si l’on vous propose un deuxième chien avec une réduction de 30%, il est très probable que vous soyez victime d’une escroquerie."

Le conseil général pour l’une des arnaques énumérées ci-dessus est de ralentir et d’être plus prudent, en particulier s’il s’agit de contenu émotionnellement déclencheur. À mesure que les frontières entre nos mondes physique et virtuel continuent de s’estomper, une mentalité de confiance zéro nous encourage à faire une pause, à réfléchir et à évaluer le contenu avec lequel nous interagissons, nous permettant ainsi de prendre des décisions conscientes et plus rationnelles.