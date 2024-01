Kiwi Backup intègre le catalogue du Grand Testeur

janvier 2024 par Marc Jacob

Kiwi Backup a rejoint en décembre dernier le catalogue du Grand Testeur et propose désormais sa solution de sauvegarde de données Kiwi Cloud certifiée ISO 27001, à destination des collectivités et mairies souhaitant améliorer leur sécurité informatique.

La cybersécurité, un besoin croissant pour les collectivités

De plus en plus conscientes des menaces informatiques, les collectivités et opérateurs publics de services numériques (OPSN) recherchent des partenaires de confiance pour les guider dans la mise en place de mesures de protection pour leurs données et leurs systèmes informatiques .

A propos du Grand Testeur

A l’initiative de la Région Grand Est et opéré par Grand E-Nov+, le programme GrandTesteur (https://grandtesteur.fr/) a été conçu pour faciliter la collaboration entre acteurs du territoire d’une part et entreprises innovantes du territoire d’autre part, par le biais de l’expérimentation.