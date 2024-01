SolarWinds primé pour ses solutions d’observabilité, ITSM et de bases de données

janvier 2024 par Marc Jacob

SolarWinds a reçu de nombreux prix et récompenses décernés par le secteur pour ses cadres supérieurs et ses solutions technologiques. La société a été primée par des entreprises internationales dont CRN®, CSO50® et par les prix DevOps Dozen pour son leadership dans le secteur grâce à ses solutions de surveillance, d’observabilité et de gestion des services qui aident les équipes informatiques à adopter une approche proactive pour stimuler la croissance, la productivité et l’innovation.

SolarWinds aide les entreprises à accélérer leur transformation numérique dans les environnements hybrides et multiclouds actuels. La plateforme SolarWinds® Platform unifiée offre aux entreprises une flexibilité, une visibilité et un contrôle accrus sur les systèmes et applications critiques.

Prix attribués aux produits et solutions SolarWinds :

La solution SolarWinds Observability a été nommée Innovation de l’année pour le DevOps par le prix Tech Ascension de 2023 pour le DevOps et elle a remporté le prix Cloud SaaS pour le meilleur produit SaaS pour la gestion informatique.

SolarWinds Service Desk a été récompensé avec une médaille d’or par le programme International Business Awards® (également appelé International Stevie Awards) dans la catégorie Solution de gestion des services.

Le programme Business Intelligence Awards a nommé produit de l’année la solution SolarWinds de gestion des services informatiques.

La solution SolarWinds Observability a été nommée finaliste dans la liste CRN des produits de l’année, catégorie Performance des applications/observabilité.

CRN Tech Innovator Awards a nommé comme finaliste la solution SolarWinds Observability dans la catégorie Développement d’applications & DevOps.

DevOps Dozen a nommé comme finaliste la solution SolarWinds Observability considérée comme la meilleure en matière d’observabilité.

L’événement Reader’s Choice Awards 2023 de Visual Studio Magazine a nommé SolarWinds Serv-U® File Transfer Protocol Server gagnant de la médaille d’argent dans la catégorie FTP, e-mail et connectivité réseau pour cette année.

Le produit SolarWinds Hybrid Cloud Observability a été nommé finaliste par Cloud Awards pour la meilleure solution cloud hybride.

La société a gagné la médaille d’or dans la catégorie Surveillance du réseau durant la remise de prix IP Insider 2023 qui s’est déroulée en Allemagne.

SolarWinds a gagné une médaille d’argent dans la catégorie Observabilité durant la remise de prix DEV Insider 2023.

Prix décernés aux cadres supérieurs et membres de la direction chez SolarWinds :

Zhanna Boguslavska a été incluse dans la liste 100 People You Don’t Know but Should de CRN pour l’année 2023.

SolarWinds et Tim Brown ont reçu un prix CSO50 dans la catégorie Surveillance et gestion des infrastructures informatiques pour le système SolarWinds de compilation de nouvelle génération.

Prix destinés aux entreprises et au secteur décernés à SolarWinds :

SolarWinds a été nommé service de relations publiques de l’année durant la remise de prix BIG de Public Relations & Marketing Excellence.

À la remise des prix IT Security 2023 en Allemagne, SolarWinds a été nommé gagnant de la catégorie « Sécurité du cloud » pour son initiative Secure by Design.

SolarWinds a reçu le prix Best Cybersecurity System Vendor lors de l’événement Future Security Awards 2023 pour son engagement dans la création du système de compilation de nouvelle génération, un composant de l’initiative SolarWinds Secure by Design.