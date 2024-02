Informatica lance Cloud Data Access Management

février 2024 par Marc Jacob

La solution CDAM révolutionne la manière dont les entreprises gèrent, partagent et utilisent leurs données tout en garantissant le respect des politiques et en renforçant la confiance de leurs clients. Elle s’intègre parfaitement à la plateforme IDMC afin d’assurer la sécurité et l’automatisation des cas d’usage en matière d’intelligence artificielle et d’analyse. Au cœur de l’offre CDAM se trouve la solution CLAIRE AI, qui garantit ainsi des métadonnées professionnelles et techniques de haute qualité grâce à une classification automatique des données. Avec CDAM, les équipes responsables des données disposent de contrôles universels et automatisés pour régir l’accès aux données, ce qui garantit que celles-ci sont non seulement sécurisées et privées, tout en étant facilement accessibles.

Caractéristiques principales :

• Élaboration intuitive de règles pour simplifier la gestion de l’accès aux données à l’échelle de l’entreprise.

• Le moteur CLAIRE AI Engine permet d’automatiser la classification des données sensibles afin d’identifier les dossiers personnels, les informations personnelles identifiables et les dossiers financiers dans de vastes ensembles de données.

• Intégration complète avec Cloud Data Integration et Cloud Data Marketplace pour des contrôles contextuels automatisés sur l’utilisation et le partage des données.

• Rationalisation de l’application des politiques et de l’audit dans divers environnements afin d’améliorer la sécurité, la confidentialité et la gestion des données.

Principaux avantages :

• Accélérer l’accès à des données fiables pour l’innovation et l’avantage concurrentiel

• Réduire le coût en termes de conformité et le risque d’utilisation abusive des données

• Simplifier les contrôles sur les données dans le cadre d’opérations de données complexes et hybrides

• Automatiser l’accès en libre-service aux données provenant de centaines de sources.