Infinigate France annonce un partenariat de distribution avec Rapid7

février 2024 par Marc Jacob

Rapid7 propose une suite de solutions de sécurité offensive et d’intelligence des menaces qui permet aux entreprises d’identifier les vulnérabilités de leurs systèmes et applications, détecter les intrusions et les attaques en temps réel, réagir rapidement aux incidents de sécurité et améliorer leur posture de sécurité globale.