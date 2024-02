Le Groupe Signaturit annonce le projet d’acquisition stratégique de VIALINK

février 2024 par Marc Jacob

Signaturit représenté en France sous la marque Universign, et VIALINK unissent leurs forces pour créer le champion européen de la transaction digitale, de l’entrée en relation à la signature électronique, proposant l’offre combinée la plus large en Europe.

La création d’un poids lourd européen de la transaction numérique

Grâce à ce rapprochement, Signaturit deviendrait un groupe majeur en Europe, avec plus de 400 employés, qui permettrait à des milliers d’entreprises de sécuriser et d’accélérer plus de 100 millions de transactions en ligne chaque année.

Pour Philippe Sanchis, Directeur Général de VIALINK : « Rejoindre le groupe Signaturit serait pour nous une opportunité unique d’accélérer notre développement dans un contexte où les besoins des entreprises en matière de transformation digitale ne cessent de croître et où elles cherchent des partenaires susceptibles de les accompagner à l’échelle européenne. Grâce à ce rapprochement, le groupe Signaturit et VIALINK, ensemble, aurait tous les atouts pour devenir la référence européenne en matière de confiance numérique. »

Une fois la transaction finalisée, Philippe Sanchis, Directeur Général de VIALINK, serait nommé Directeur General France de Signaturit.

Des perspectives de croissance exponentielle

Avec le soutien opérationnel et financier de PSG Equity, société de growth equity de premier plan, ce groupe renforcé qui génère déjà une croissance profitable à deux chiffres tous les ans, entend encore améliorer ses performances et poursuivre sa mission : accélérer la transformation digitale des organisations privées et publiques, en garantissant la sécurité, la légalité, et la traçabilité de toutes leurs transactions critiques sur le marché européen.

Ce rapprochement garantirait à VIALINK un accès facilité au marché espagnol, sur lequel Signaturit est très bien positionné.

L’ambition affichée du groupe serait de continuer sa croissance, visant les 100 millions d’Euros de revenu dans les 3 prochaines années.

La réalisation de l’opération est soumise à l’information et la consultation préalables des instances représentatives du personnel du cédant et de VIALINK et à l’obtention des autorisations réglementaires requises au titre du contrôle des investissements étrangers. Elle devrait intervenir au cours du premier semestre 2024.

Ensemble, pour proposer une offre complète de gestion des transactions

Depuis 2015, VIALINK est un acteur de référence dans l’automatisation et la sécurisation des processus d’onboarding clients, grâce à l’Intelligence Artificielle. La plateforme SaaS de VIALINK permet la vérification des identités, l’analyse KYC (Know Your Customer) automatisée des documents, et l’analyse de risque nécessaires à toute souscription en ligne, fluidifiant et accélérant le parcours client, en toute sécurité.

En forte croissance depuis sa création, forts de plus de 200 clients et des millions de dossiers contrôlés par an, VIALINK travaille avec les plus grands noms du secteur de la finance/assurance, de l’immobilier et de l’industrie, qui y gagnent en productivité, efficacité et satisfaction clients. Dans des secteurs hautement régulés, les technologies VIALINK permettent aux entreprises de réduire les risques de fraudes et de sanctions réglementaires.

Le groupe européen Signaturit (245.000 clients) est l’un des leaders du marché des solutions numériques de confiance et de signature électronique. Incontournable en France au travers de la marque Universign, le groupe peut se prévaloir de travailler avec des entreprises du CAC 40, ainsi qu’avec les principales ETI nationales. Fort d’une expertise de plus de 20 ans, membre fondateur du Cloud Signature Consortium (CSC) et membre du consortium Potential, qui pilote le nouveau prototype de portefeuille européen d’identité numérique (EUDIW), Universign confirme son statut de prestataire de confiance qualifié, en conformité avec le règlement eIDAS.