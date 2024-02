Hermitage Solutions renforce son partenariat avec Avast Business

février 2024 par Marc Jacob

Hermitage Solutions annonce le renforcement de son partenariat avec Avast Business, le réseau de détection de menaces le plus étendu au monde qui permet de sécuriser, de gérer et de surveiller les réseaux informatiques complexes en toute simplicité et à moindre coût.

Avast Business est le pendant dédié aux petites entreprises du célèbre éditeur spécialisé en cybersécurité pour les particuliers et aux termes de cet accord, Hermitage Solutions proposera à son réseau de partenaires différents modules de protection pour les entreprises via son portail de commande :

– Avast Business Hub, Une plateforme intégrée et basée sur le Cloud pour une sécurité multi-couches,

– La gestion des correctifs d’Avast Business, permettant aux entreprises de bénéficier en temps réel des derniers correctifs pour les applications et descriptifs des vulnérabilités,

– Avast Business Endpoint Protection, pour la protection complète contre les menaces pour les données, les appareils et les personnes,

– AVG Business, la solution destinée aux petites entreprises d’outils de protection en ligne pour assurer la sécurité des collaborateurs lors de leurs déplacements…

GEN au cœur de la sécurité des PME

GEN est une entreprise née de la fusion entre NortonLifeLock et Avast fin 2022. La marque Avast Business offre des solutions de sécurité au niveau des terminaux de communication et des réseaux pour les professionnels – plus spécifiquement pour les PME et les fournisseurs de services informatiques.

S’appuyant sur le vaste réseau d’expertise de détection des menaces de Gen, qui compte parmi les plus solides et plus avancés au monde, Avast Business utilise des technologies de machine learning et d’Intelligence Artificielle afin de détecter et de stopper les menaces en temps réel. En 2022, l’éditeur a par exemple bloqué plus de 9 000 attaques de ransomware par mois (en moyenne), ciblant les utilisateurs professionnels.