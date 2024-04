Tuttnauer a choisi Check Point Software

avril 2024 par Marc Jacob

Check Point Software Technologies Ltd. vient d’annoncer que Tuttnauer a développé un logiciel avancé exclusif appelé T-Connect pour les appareils de stérilisation médicale et de laboratoire. Tuttnauer a choisi Check Point Quantum IoT Nano Agent® pour sa sécurité logicielle en l’intégrant dans le software des appareils pour une protection embarquée et assurer une protection de bout en bout contre les cybermenaces.

« La santé est un des secteurs les plus prisés des acteurs malveillants. Les incidents se succèdent les uns après les autres et ont provoqué de dégâts considérables » selon Miri Ofir, directrice de la recherche et du développement chez Check Point Software Technologies. « Les vendeurs et fabricants de matériel médical doivent protéger leurs appareils pour garantir la protection des données et la sécurité des patients. »

Tuttnauer fait figure de référence mondiale et de pionnier dans l’industrie de l’équipement médical, spécialisée dans les systèmes de nettoyage, de désinfection, de stérilisation et de contrôle des infections. Leurs systèmes d’autoclave avancés, pourvus de fonctionnalités intelligentes et connectées, sont utilisés dans de nombreux établissements de santé, depuis les blocs opératoires des hôpitaux jusqu’aux services de stérilisation et aux cliniques. Ces appareils permettent des cycles de stérilisation rapides et automatisés, une avancée significative dans le domaine de la technologie des soins de santé. Résolument tourné vers la qualité et la performance, Tuttnauer est aujourd’hui solidement implanté dans le monde entier, avec des produits présents sur plus de 350 000 sites dans 140 pays.

Les dispositifs médicaux intelligents et connectés représentent un changement radical dans le domaine des soins de santé. Ils permettent un suivi de la santé en temps réel, des options de traitement personnalisées et un meilleur accès aux soins. Tuttnauer occupe une place de premier plan dans cette transformation avec ses autoclaves gérés via un portail SaaS sécurisé, T-Connect, qui offre un tableau de bord complet pour le suivi et la maintenance des équipements médicaux. Or, plus ces dispositifs médicaux sont connectés, plus le risque de cybermenaces est élevé. Pour garantir la sécurité et l’efficacité des services de santé les plus importants, il est indispensable de mettre en place une protection robuste. Cette connectivité peut également compromettre la vie privée des patients, l’intégrité des données et même la sécurité des patients. Face à ce constat, la FDA a publié en septembre 2023 des recommandations concernant la cybersécurité des dispositifs médicaux. Elle insiste sur les mesures à prendre en termes de sécurité, de la phase de conception jusqu’à celle du déploiement.

Pour répondre aux défis que pose la cybersécurité, Tuttnauer a perfectionné ses dispositifs grâce la solution Quantum IoT Nano Agent® de Check Point en l’intégrant au logiciel de l’appareil pour une protection embarquée. Cette technologie aboutie protège les dispositifs contre diverses cybermenaces, telles que les violations du contrôle d’accès et la corruption de la mémoire, sans pour autant en compromettre les performances. Elle surveille leurs activités en permanence pour identifier et atténuer rapidement les menaces, préserver la confidentialité des informations de santé et l’intégrité des dispositifs de Tuttnauer.

« Pour protéger nos dispositifs, assurer la continuité des activités de nos clients et respecter la réglementation, la cybersécurité est essentielle. Grâce à notre partenariat avec Check Point, nous renforçons la confiance dans la sécurité de nos appareils », déclare Shlomi Sivia, responsable des logiciels chez Tuttnauer. « Ce partenariat témoigne de notre engagement à respecter des normes de sécurité irréprochables et renforce la confiance que l’industrie de la santé nous accorde. »

Ce déploiement de la solution Check Point Quantum IoT Protect Nano Agent a permis de véritablement faire progresser les mesures de cybersécurité de Tuttnauer dans le secteur de la santé :

Une protection en temps réel contre les cybermenaces : une protection immédiate contre les nouvelles menaces et les menaces connues qui garantit que les dispositifs de Tuttnauer fonctionnent de manière fiable sans perturber les soins.

Une intégration transparente et le respect de la conformité : la collaboration a conduit à une solution complète qui répond à des réglementations mondiales strictes (normes de la FDA et de européennes CE par exemple) et permet à Tuttnauer de respecter un très grand nombre de contraintes réglementaires.

Une meilleure continuité de l’activité et de la confiance : adopter la solution de sécurité de Check Point démontre l’attachement de Tuttnauer à la sécurité des dispositifs et renforce la confiance des clients et la valeur des produits. Elle permet également de ne pas avoir à constamment renouveler la certification pour le bon fonctionnement de l’entreprise et de consolider la confiance de Tuttnauer sur le marché.

Une adaptabilité et un positionnement sur le marché : ce partenariat ne se limite pas à résoudre les problèmes de sécurité actuels, il prépare également Tuttnauer aux enjeux de demain : il améliore sa position sur le marché et sa capacité à se conformer à la réglementation mondiale.