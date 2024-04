Gabriel Ladet, Chimere : Chimere Cyberstealth est une alternative au VPN et Bastion

avril 2024 par Marc Jacob

Chimere une société du Groupe Thales édite Chimere Cyberstealth, propose une solution de cybersécurité permettant d’interconnecter à distance et de façon sécurisée les collaborateurs, sous-traitants et clients aux systèmes d’informations des entreprises. Pour Gabriel Ladet, co-fondateur et directeur technique de Chimere, sa solution est une alternative au VPN et Bastion.

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Gabriel Ladet : Chimere est une société issue du groupe Thales qui édite une solution de cybersécurité permettant d’interconnecter à distance et de façon sécurisée les collaborateurs, sous-traitants et clients aux systèmes d’informations des entreprises. La solution développée est souvent comparée à un « VPN d’entreprise nouvelle génération », plus efficace, plus sécurisée et plus simple à mettre en œuvre.

GSM : Quel est votre produit ou service phare pour 2024 ?

Gabriel Ladet : Chimere propose le produit Chimere Cyberstealth : une solution ZTNA (Zero-Trust Network Access) française et européenne permettant d’interconnecter de façon sécurisée des appareils et des applications à travers internet, sans les exposer et en assurant leur isolation. La solution se positionne comme une alternative efficace aux VPNs d’entreprise et aux pare-feux. Elle facilite le nomadisme numérique, le télétravail, et les accès prestataires.

En installant l’agent Chimere au sein du système d’information, les entreprises peuvent ainsi rendre accessibles leurs applications au travers du réseau Chimere en remplaçant les habituelles adresses IP par des clés cryptographiques, introuvables par les attaquants et partagées exclusivement avec les utilisateurs autorisés.

Du côté des postes de travail, l’agent Chimere permet aux utilisateurs d’accéder à leurs applications d’entreprise de façon totalement transparente : en conservant leurs logiciels habituels et les noms de domaine traditionnels.

GSM : Quelles sont les points forts de cette offre ?

Gabriel Ladet : Le réseau Chimere est conçu pour ne pas être tiers de confiance. A la différence des solutions ZTNA traditionnelles du marché, les clients de Chimere ont l’assurance que seuls leurs utilisateurs ont la possibilité d’accéder aux applications de l’entreprise. Toutes les communications sont chiffrées de bout-en-bout, et l’entreprise a le choix d’héberger le gestionnaire des clés cryptographiques on-premise ou de laisser cette responsabilité à la société Chimere.

En plus des caractéristiques réseaux, la solution s’intègre facilement au sein des systèmes d’information d’entreprise, assure une haute traçabilité des actions utilisateurs, propage et révoque les droits d’accès en temps réel.

Chimere réduit en moyenne le risque d’intrusion de 80% et divise par 5 le temps passé à maintenir et opérer la solution, vis-à-vis des VPN et des pare-feux.

GSM : Quelle est sa cible ?

Gabriel Ladet : Chimere adresse tout type d’entreprises ayant besoin de fournir de l’accès distant à une population d’utilisateurs bien définie, de la TPE/PME jusqu’aux grands comptes. Cependant, la société travaille principalement avec des grands comptes et des ETI ayant déjà une certaine maturité en cybersécurité, pour certains, observants les limites des VPN et de la segmentation réseau classique via les pare-feux traditionnels, et pour d’autres, cherchant à bâtir leurs systèmes d’information en partant de zéro.

GSM : Comment accompagnez-vous vos clients ?

Gabriel Ladet : La société propose une offre découverte permettant aux entreprises de tester la solution pendant un temps limité et sur un périmètre restreint, incluant jusqu’à plusieurs heures d’accompagnement pour former les équipes à l’utilisation de la solution. Cependant, celle-ci étant très « plug’n’play », les administrateurs systèmes et réseaux sont en mesure de la mettre en quelques minutes ou quelques heures en fonction des périmètres.

GSM : Quelle est votre stratégie marketing ?

Gabriel Ladet : Les équipes sont présentes sur les salons comme le Forum InCyber, European Cyber Week, Cyber Show, Access Security etc. lors desquels des démonstrations de la solution sont réalisées. La société communique également régulièrement sur LinkedIn, et publie des articles techniques sur son blog spécialisé.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Gabriel Ladet : Chimere propose une version d’essai gratuite de 14 jours, permettant de prendre en main la solution jusqu’à 25 utilisateurs et 5 services. Tester la solution permet de rapidement réaliser les apports vis-à-vis des méthodes plus traditionnelles d’accès distants comme les VPN ou les bastions. C’est aussi une excellente façon de s’orienter vers une architecture Zero-Trust et d’appliquer des politiques d’accès moindre privilège au système d’information. N’hésitez-pas à nous contacter pour une démonstration et obtenir vos accès !