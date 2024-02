Fortinet : Sécuriser l’infrastructure de recharge des véhicules électriques

février 2024 par Fortinet

Priorité à la sécurité de l’infrastructure des Véhicules Electriques

Dans la hâte de répondre à la demande des consommateurs, la sécurité est souvent négligée. Les cyberattaques et les violations de données sont presque inévitables lorsque la sécurité est ajoutée après coup et que de nombreux réseaux d’entreprise s’avèrent encore trop anciens. Cette volonté typique de "construire puis sécuriser" est particulièrement problématique pour l’infrastructure des VE en raison de la taille massive de l’écosystème, de l’interaction étroite et continue avec les consommateurs et de la connexion au réseau électrique plus large. Un seul dispositif compromis, tel qu’un véhicule électrique, un chargeur de véhicule électrique ou un autre dispositif de l’écosystème, peut infiltrer tous les dispositifs du réseau.

La cybersécurité doit être une priorité pour réduire les risques et protéger toutes les parties concernées. Les fonctions de sécurité et de segmentation sont essentielles pour prévenir les incidents de sécurité généralisés. La gestion centralisée, l’accès à distance sécurisé et l’analyse sont vitaux pour des opérations efficaces.

Passer à l’électrique

Des réseaux sécurisés et fiables sont essentiels pour donner aux particuliers, aux entreprises et aux flottes automobiles la confiance nécessaire pour passer à l’électricité. Pourtant, aujourd’hui, l’écosystème de recharge des VE évolue rapidement et devient déjà une cible pour les acteurs de la cybermenace. Les appareils compromis peuvent causer des dommages importants, mais les techniques de micro-segmentation peuvent contribuer à empêcher les menaces de proliférer et de causer encore plus de dégâts. Il est essentiel de sécuriser l’ensemble du trafic pour s’assurer que seules les bonnes personnes ont accès aux bons composants au bon moment. Une application centralisée de contrôles aide également les organisations à se conformer à des réglementations toujours plus nombreuses, à garantir une meilleure résilience en matière de cybersécurité, et une plus grande fiabilité.

Fortinet se positionne comme un partenaire stratégique dans la création d’une infrastructure VE évolutive, fiable, sécurisée, durable et sûre, grâce à des solutions qui fournissent :

● Une haute disponibilité pour garantir des services toujours disponibles et sur une variété de sites différents

● Une visibilité de l’écosystème de charge et des moyens de contrôle

● Une gestion centralisée pour s’assurer que les normes de sécurité et de politique sont respectées

● L’automatisation pour améliorer l’efficacité opérationnelle et l’analyse afin de fournir des informations pouvant être utilisées dans le cadre d’un programme d’amélioration continue.