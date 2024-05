FM Logistic choisit la plateforme de sécurité des identités de CyberArk

mai 2024 par Marc Jacob

CyberArk annonce que FM Logistic, entreprise spécialisée dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement mondiale, a sélectionné la plateforme CyberArk de sécurité des identités pour protéger des dizaines de milliers d’identités à travers le monde et offrir des fondations solides pour sa transformation digitale et la sécurité de ses informations.

Avec 28 000 personnes dans le monde, FM Logistic aide à optimiser la chaine d’approvisionnement mondiale en contrôlant la gestion informatisée des stocks, le traitement des commandes, le co-packing, la fabrication, le transport et la distribution. Pour rationaliser les processus et améliorer la productivité, FM Logistic a lancé une initiative majeure de transformation numérique, y compris un projet de migration vers le cloud. Cependant, la solution de gestion des identités que l’entreprise utilisait nécessitait beaucoup de travail pour gérer les identités à privilèges et n’était pas compatible avec ses efforts de migration vers le cloud. L’entreprise avait besoin d’une solution pour réduire la complexité, simplifier la gestion du cycle de vie des identités, fournir une gestion des accès privilégiés et s’intégrer à sa migration vers le cloud.

FM Logistic résoudra ainsi ces problématiques en s’appuyant sur la plateforme CyberArk de sécurité des identités. Cette dernière permet un accès sécurisé pour toute identité - humaine ou machine - à toute ressource ou environnement, depuis n’importe quel endroit et à l’aide de n’importe quel appareil.

« Des employés d’entrepôts et clients aux API basées sur des machines, notre équipe gère manuellement un nombre croissant d’identités. Nous avons besoin d’un partenaire capable de nous aider à améliorer le contrôle de nos données critiques, à renforcer le niveau de cyber protection et qui nous accompagne dans l’adaptation aux cas d’utilisation modernes et ce, à la vitesse de l’entreprise, confie Alexandre Brauner, DSI groupe chez FM Logistic. Collaborer avec CyberArk est déterminant pour notre réussite. Leur équipe a été en mesure d’identifier et de résoudre nos problèmes rapidement et efficacement. Nous avons besoin de la meilleure solution de sécurité de l’identité possible et la technologie et les équipes de CyberArk ont répondu à nos attentes. »

« Les chaînes d’approvisionnement mondiales sont fortement interconnectées et interdépendantes. Elles peuvent être très sensibles aux perturbations, qu’elles soient de nature physique ou liées à la cybersécurité. Une seule identité compromise suffit à mettre une entreprise à genoux, explique Matt Cohen, PDG de CyberArk. FM Logistic est la pierre angulaire de la distribution pour des milliers d’entreprises et sa stratégie de cybersécurité est un élément essentiel de leur résilience et de leur capacité à assurer la continuité de leurs activités. CyberArk est fière de contribuer à aider FM Logistic à se concentrer sur sa mission, qui consiste à livrer les bonnes marchandises, au bon endroit et au bon moment. »