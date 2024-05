Le barreau de Paris sécurise ses données en choisissant Oodrive

mai 2024 par Marc Jacob

Le barreau de Paris, premier barreau de France, avec près de 35 000 avocats, et présidé par Pierre Hoffman, bâtonnier de Paris, confie à Oodrive la gestion des partages et échanges sécurisés de ses données.

Fort d’un volume d’activités particulièrement dense, il regroupe et représente à lui seul environ 50% des avocats de France. Le barreau de Paris travaille sur un grand nombre de documents à caractère confidentiels et sensibles dans le cadre, par exemple, de grands procès, et au sein des commissions et du Conseil de l’Ordre.

Soucieux de fluidifier et également de sécuriser de façon optimale les différents échanges entre avocats mais aussi avec l’administration judiciaire dans son ensemble (magistrats, greffiers …), il a choisi deux solutions cloud françaises proposées par Oodrive : Oodrive Work et Oodrive Meet.

• Oodrive Work permet de disposer d’un service de stockage et de partage des fichiers sans limite de taille, sécurisé et souverain.

• Oodrive Meet permet la digitalisation des réunions pour le Conseil de l’Ordre et la Commission Numérique, de la gestion des convocations et des votes jusqu’aux comptes rendus dans un environnement sécurisé.

Ces solutions ont rapidement été adoptées par les élus et intégrées à leur quotidien pour leur simplicité d’utilisation, le gain de temps et la sécurité des données qu’elles apportent.

Christophe Bacoup, DSI du barreau de Paris a déclaré : « L’arrivée du RGPD m’a conduit à chercher une solution qui soit à la fois franco-française, pour des raisons de territorialité, et validée par l’ANSSI, via son label SecNumCloud. Parmi les solutions étudiées, seule Oodrive répondait à ces exigences. Les avocats ont créé de véritables communautés de partage et de collaboration. »

Maitre Héléna Christidis, avocate au barreau de Paris et membre du Conseil de l’ordre ajoute : « J’ai découvert la solution Oodrive lors de l’organisation du procès des attentats du 13 novembre, afin de communiquer des pièces et documents en temps réel à l’ensemble des intervenants de ce dossier très sensible. Aujourd’hui environ 250 membres du barreau et plus de 140 confrères utilisent quotidiennement les services Oodrive pour collaborer efficacement et en toute confidentialité avec un grand nombre de parties prenantes. »

Stanislas de Rémur, CEO d’Oodrive, déclare : « Après d’autres secteurs sensibles comme l’Armée ou la Santé, nous sommes fiers d’avoir été choisis par une institution comme le barreau de Paris. Cette marque de confiance nous honore tous chez Oodrive et nous conforte dans la nécessité de protéger les données numériques de tout citoyen via l’utilisation de solutions SaaS françaises qualifiées SecNumCloud ».

À propos du barreau de Paris

Le barreau de Paris est premier barreau de France avec près de 32 000 avocats. Il est présidé par le bâtonnier de Paris Pierre Hoffman qui incarne en France et au-delà de nos frontières le rayonnement des valeurs du Barreau. Élu pour deux ans, le bâtonnier a pour mission de représenter les avocats parisiens, de garantir la déontologie, mais aussi de promouvoir les actions de l’Ordre tant auprès des pouvoirs publics qu’à l’égard de leurs confrères. À la tête du Conseil de l’Ordre composé de 42 avocats élus, le bâtonnier de Paris traite les dossiers concernant la profession d’avocat, son organisation, son avenir, mais aussi la justice et son administration, la sauvegarde des droits de l’homme et le respect des libertés publiques, ou encore l’accès au droit pour tous.