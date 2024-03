Equinix annonce un plan de relève

mars 2024 par Marc Jacob

Equinix, Inc. annonce une transition de leadership planifiée qui prendra effet à la fin du deuxième trimestre 2024 : l’actuel Président et CEO, Charles Meyers, occupera le poste de Executive Chairman, tandis qu’Adaire Fox-Martin, Présidente de Google Cloud Go-to-Market, commencera à exercer les fonctions de Présidente et CEO d’Equinix. Quant à l’actuel Executive Chairman, Peter Van Camp, il quittera ses fonctions en tant que membre du Board pour prendre le rôle de Special Advisor auprès du Board.

Bénéficiant d’une expérience de plus de 25 ans dans le domaine des nouvelles technologies, Fox-Martin dispose d’un parcours professionnel exceptionnel, plus récemment en tant que Présidente de Google Cloud Go-to-Market et Head de Google Irlande. A ce titre, elle a supervisé, à l’échelle mondiale, les équipes go-to-market de Google Cloud, en charge des ventes, des services professionnels, de l’écosystème des partenaires et de la satisfaction client. Avant de rejoindre Google, elle a occupé des postes à responsabilités au sein d’entreprises technologiques et logicielles de premier ordre telles que SAP et Oracle. Chez SAP, elle a joué un rôle clé en tant que membre de SAP Executive Board, avec pour missions les ventes et les services à l’échelle mondiale, à destination de plus de 440 000 clients. Son expertise poussée en matière de leadership global comprend des postes tels que Présidente de SAP Asie-Pacifique et Japon, Présidente de Google Cloud International et Head de Google Irlande. Elle est membre de Equinix Board of Directors depuis 2020.

Meyers a rejoint l’entreprise en 2010 et a été nommé CEO en 2018. Au cours de son mandat, il a façonné la stratégie fructueuse de l’entreprise, en étendant la plateforme Equinix à plus de 70 marchés à travers 33 pays, en accélérant le leadership mondial de l’entreprise en matière d’interconnexion et en faisant évoluer la plateforme pour prendre en charge le Cloud hybride et le multicloud en tant qu’architecture de choix. Durant cette période, l’entreprise a vu son chiffre d’affaires multiplié par 6 et sa valeur boursière augmenter de plus de 80 milliards de dollars. Il conservera son poste de CEO jusqu’à la fin du deuxième trimestre et se concentrera jusqu’à cette date sur la conduite de la stratégie et de l’exécution de l’entreprise.