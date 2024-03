Almond et AUCAE s’associent pour aider les entreprises en gestion de crise cyber

mars 2024 par Marc Jacob

Almond intègre la solution d’AUCAE « Digital Crisis Response » à son offre d’exercice et de gestion de crise cyber, pour aider ses clients à faire face aux crises cyber et répondre aux enjeux de résilience.

Dans le cadre de ses activités de conseil, Almond accompagne de grandes organisations pour structurer leur dispositif de gestion de crise, le maintenir dans des conditions opérationnelles, s’entraîner lors d’exercices, de workshops et de simulations, et se mobiliser pour faire face à une cyberattaque. Almond a souhaité intégrer à son offre de gestion de crise cyber 360° un outil de pilotage Saas privatif qui permet la traçabilité et le suivi des actions à moyen et long terme.

La solution développée par AUCAE, « Digital Crisis Response », fonctionne en mode entraînement et en mode situation réelle. Elle donne notamment la possibilité d’accélérer la mobilisation des membres de la cellule de crise, de mettre à jour et de suivre le plan d’action en fonction du rôle de chacun, d’accéder à des fiches réflexes, et surtout de disposer d’un outil de communication de secours.