Dynatrace reconnue comme le Choix des Clients dans le rapport Gartner Peer Insights™ 2023 "Voice of the Customer" pour le Monitoring de la Performance Applicative et l’Observabilité

janvier 2024 par Marc Jacob

Dynatrace a été nommée, pour la cinquième année consécutive, Choix des Clients dans le rapport Gartner® Peer Insights™ 2023 "Voice of the Customer" pour le Monitoring de la Performance Applicative (APM) et l’Observabilité. Dynatrace a également été reconnue comme Choix des Clients dans cinq des huit catégories : Global Enterprise (10 milliards de dollars et plus), Large Enterprise (1 à 10 milliards de dollars), Finance Industry, ainsi que pour les régions Europe, Moyen Orient, Afrique et Amérique du Nord.

Selon Gartner, « le rapport "Voice of the Customer" fournit une perspective globale aux décideurs IT à partir d’une méthodologie appliquée aux évaluations agrégées par Gartner Peer Insights sur un marché donné. Avec le rapport "Voice of the Customer", Gartner Peer Insights reconnaît les éditeurs qui sont les mieux notés par leurs clients en leur attribuant la distinction "Choix des Clients". » 1

Dynatrace a été nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2023 de Gartner pour l’APM et l’Observabilité, avec la meilleure position pour l’Exhaustivité de la Vision et la Capacité d’Exécution. Dynatrace s’est également classée 1ère sur 19 éditeurs, dans le rapport 2023 "Critical Capabilities" de Gartner pour l’APM et l’Observabilité, pour six cas d’usage, dont Opérations de Sécurité, Opérations IT, Monitoring de l’Expérience Digitale, DevOps/AppDev, SRE/Opération de Plateforme, et Propriétaire d’Application/Secteur d’Activité.

Les clients ont attribué 4.5 étoiles sur 5 à la plateforme Dynatrace®, et ont été 94% à déclarer être prêts à la recommander, selon les données d’octobre 2023. Voici les témoignages de quelques-uns de ces clients.

« La plateforme Dynatrace a complétement changé la donne pour notre entreprise, en nous permettant d’atteindre une observabilité totale de notre infrastructure, de nos applications et de notre parcours client. » Directeur Technique

« Une expérience incroyablement positive pour notre organisation. Choisir Dynatrace nous a aidés à mettre l’entreprise sur la voie d’une culture d’observabilité de premier ordre. » Directeur de l’ingénierie, SRE et Fulfilment

« Dynatrace excelle dans ses capacités de monitoring et offre une impressionnante interface utilisateur. Ses fonctionnalités d’automatisation et d’analyses, tout comme ses capacités d’intégration, sont exceptionnelles. » Coordinateur des Services de répertoire d’entreprise

« La facilité d’utilisation combinée à une intégration native avec les principales plateformes cloud, nous permet d’extraire instantanément des métriques, d’identifier l’ensemble du contexte entre les problèmes d’infrastructure et leur impact sur les sessions des utilisateurs réels, et de créer un pipeline de livraison intelligent qui utilise l’auto-correction pour empêcher du mauvais code de passer en production. » Ingénieur en Automatisation d’Assurance Qualité

« L’expérience a été fantastique ! Ne perdez pas de temps et lancez-vous maintenant. Les équipes de Dynatrace font ce qu’elles prétendent faire, et savent comment vous aider à tirer le meilleur parti de leur produit. » Chef d’équipe APM

« Notre priorité est de garantir le succès de nos clients et de les aider à atteindre leurs objectifs en termes de transformation digitale, explique Steve Tack, SVP of Product Management chez Dynatrace. Nous sommes ravis de recevoir ses commentaires de la part de nos clients et d’être reconnus comme Choix des Clients par Gartner. Cette reconnaissance contribue à valider le fait que nous sommes sur la bonne voie, en fournissant une valeur business tangible grâce à nos solutions innovantes d’observabilité, de sécurité, d’analyses et d’automatisation. »