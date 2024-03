Digital Realty présente "Les aventures dans le Monde du Cloud" un livre destiné à faire découvrir le monde du cloud et des data centers aux enfants

mars 2024 par Marc Jacob

Destiné aux enfants de 6 à 12 ans, ce livre les guide dans un périple passionnant aux côtés de deux sœurs intrépides, Bella et Nini, dans leur exploration de l’univers du Cloud et des coulisses d’Internet après une coupure Wifi dans leur maison.

L’aventure les conduit à la rencontre de robots sympathiques « JB » et à la découverte des coulisses des data centers, les plongeant au cœur des salles de serveurs à la recherche de connexions défaillantes.

"Les Aventures dans le Monde du Cloud" a pour vocation d’être un outil éducatif destiné à susciter la curiosité des enfants à l’égard du cloud, de manière créative et pédagogique.

Maintenant disponible en 6 langues, retrouvez la version française numérique gratuite en ligne

À propos de Digital Realty

Digital Realty rassemble les entreprises et les données en fournissant un ensemble de solutions de data-centers, de colocation et d’interconnexion. PlatformDIGITAL®, sa plateforme globale de data centers, offre aux clients un lieu d’échange de données sécurisé et une méthodologie de solution éprouvée Pervasive Datacenter Architecture PDx® favorisant l’innovation et permettant de faire face aux défis liés à la gravité des données. Digital Realty donne à ses clients un accès à des communautés connectées clés pour eux grâce à sa couverture mondiale comprenant plus de 300+ data centers dans 50+ villes, dans 25+ pays et sur six continents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur digitalrealty.fr ou suivez-nous sur LinkedIn et X.