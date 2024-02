Commentaire Netskope – Une collaboration internationale solide face au groupe Lockbit

février 2024 par Paolo Passeri, Cyber Intelligence Principal chez Netskope

Le mardi 20 février, le site internet principal du groupe de ransomware influent LockBit a été fermé suite à une opération de police coordonnée de 11 pays. Ce cyber-gang, actif depuis 2020 et décrit comme « le plus prolifique et le plus dangereux au monde » par Europol, revendique plus de 1700 attaques depuis sa création.

Paolo Passeri, Cyber Intelligence Specialist chez Netskope, livre l’analyse suivante :