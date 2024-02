Check Point Software dévoile un nouveau Programme Partenaire

février 2024 par Marc Jacob

Le secteur de la cybersécurité évolue à un rythme soutenu, avec une croissance rapide et des transformations constantes. Avec un chiffre d’affaires qui a récemment atteint 19 milliards de dollars selon Canalys, la cybersécurité est largement sollicitée pour proposer des solutions de sécurité collaboratives. Les cybermenaces évoluent au même rythme que les technologies, d’où le besoin accru d’une plateforme de cybersécurité unifiée qui assure une protection de la périphérie au réseau, jusqu’au cloud et même au-delà. Les entreprises du monde entier se tournent de plus en plus vers l’industrie pour respecter les réglementations et renforcer leur résilience face aux cybermenaces. Les partenaires de ce secteur sont les mieux placés pour promouvoir efficacement la valeur des solutions de cybersécurité et pour répondre aux besoins et aux craintes spécifiques liées aux menaces présentes et futures.

Grâce à un modèle commercial réservé aux partenaires, le nouveau programme partenaire de Check Point consolide l’engagement de l’entreprise auprès de ses partenaires et élargit les perspectives de croissance commune. Son objectif est d’améliorer leurs performances et leur satisfaction. Le but du programme est d’augmenter le nombre de commandes, un élément clé de la croissance de l’entreprise et de simplifier l’élaboration de devis pour assurer une réactivité maximale envers les clients. Ce programme consolide également l’engagement commercial de Check Point et incite les partenaires à se spécialiser pour créer une plus grande valeur ajoutée à leurs services. Il leur permet également d’accéder plus facilement aux outils et ressources essentiels et contribue ainsi à améliorer leurs résultats.

La version améliorée du programme partenaire est stratégiquement alignée sur la plateforme globale de Check Point et se concentre sur sa sécurité de bout en bout, alimentée par l’IA et fournie dans le cloud. Ce programme permet aux partenaires de réaliser de manière efficace des ventes croisées et des ventes incitatives de solutions de sécurité avancées de la gamme complète de Check Point. Ces solutions couvrent une variété de points d’attaque qui répondent aux exigences de SASE, de la sécurité des e-mails, des environnements cloud, de SD-WAN et de la sécurité mobile. Les améliorations portées à ce programme visent à optimiser ces technologies de pointe et à garantir que les partenaires soient parfaitement équipés pour relever les divers défis en matière de cybersécurité. Ces améliorations incluent notamment les éléments suivants :

• Une simplification et une progression par échelon : un nouveau modèle consolidé de hiérarchisation destiné à encourager la participation à tous les niveaux. Les partenaires se voient désormais attribuer un statut Avancé, Professionnel, Premier et Élite en fonction de la taille de l’entreprise.

• Un nouveau modèle de tarification : Check Point a mis en place un cadre tarifaire spécifique au client, à la fois prévisible et adapté au marché, assorti d’un système de réduction de prix sans précédent dans l’histoire de l’entreprise. Le nombre de commandes a doublé, et ce grâce à la mise en œuvre d’un nouveau programme de partenaires titulaires qui sécurise les contrats lors des renouvellements.

• Une certification gratuite : des certifications gratuites fournies pour assurer leur conformité au sein du réseau de partenaires. Des itinéraires personnalisés selon la stratégie de commercialisation du partenaire.

• Une spécialisation : une formation et une certification supplémentaires pour profiter d’avantages associés à la spécialisation pour une accès à une réduction supplémentaire de 20 %.

• Le lancement de l’application : la nouvelle version améliorée de l’application, dont l’utilisation a été multipliée par cinq. Grâce aux nouveaux scénarios d’utilisation, les utilisateurs ont accès à des formations, des opportunités, des spécialistes dans le domaine et à la possibilité d’enregistrer instantanément les commandes.