Own Company dévoile son nouveau programme partenaire

février 2024 par Marc Jacob

Own Company annonce le lancement d’un programme partenaire mondial visant à donner aux revendeurs et aux intégrateurs de système les moyens de protéger leurs clients de façon proactive contre la perte de données et de métadonnées critiques. Grâce aux sauvegardes automatisées et aux restaurations rapides et simples à gérer de Own, les partenaires bénéficieront des ressources, des compétences et de l’assistance requises pour générer de nouveaux secteurs d’activité et augmenter leurs marges bénéficiaires.

Le programme de Own permettra aux partenaires d’accéder à des avantages exclusifs, notamment des services dirigés par des partenaires, l’enregistrement de transactions, des prix et des remises pour les partenaires, un soutien marketing, ainsi que des formations et des aides à la vente.

Caractéristiques clés et avantages :

1. Niveau des partenaires : Mise en place de niveaux de partenariat pour offrir des avantages et des incitations supplémentaires.

2. Formation et certifications : Accès aux programmes d’aide à la vente, aux formations techniques et aux certifications

3. Incitations et récompenses financières : Mise en place de réductions exclusives, d’incitations financières et de programmes de remise

4. Soutien aux partenaires : Lancement d’un programme d’enregistrement des transactions, assistance Own dédiée pour les partenaires et les chargés de partenariat, et ressources pour le service à la clientèle

5. Soutien commercial et marketing : Preuves de concept (POC) et opportunités de service pilotées par les partenaires, accès aux fonds de développement marketing (MDF) et aux campagnes marketing