Atempo déploie une offre de cyber résilience et d’orchestration des données sur le cloud souverain d’OUTSCALE

mars 2024 par Marc Jacob

Dans un monde numérique, il est essentiel de faire face à l’explosion des menaces cyber et de se conformer aux nouvelles réglementations européennes telles que NIS 2 qui établit de nouveaux cadres opérationnels pour la gestion et la protection des données. Les entreprises privées et les administrations publiques requièrent des solutions souveraines de bout en bout leur permettant de renforcer leur gouvernance des données.

Atempo propose, à travers la Marketplace OUTSCALE en guichet unique, la mise en place immédiate de :

● La sécurisation de l’intégralité des données Microsoft 365 vers le cloud public souverain et immune aux ingérences étrangères qualifié SecNumCloud 3.2 par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI)

● La migration de données non structurées depuis des cloud publics et privés

Cette offre souveraine sera, dans un second temps, élargie à d’autres besoins grâce à l’intégration de capacités additionnelles des solutions phares d’Atempo Tina et Miria développées en France et labellisées ‘Utilisé par les Armées Françaises’ et ‘France Cybersecurity’.

Des solutions souveraines dans un cloud souverain

Cette offre souligne la volonté commune de deux acteurs français, membres d’Hexatrust et fervents défenseurs de la souveraineté numérique, de poursuivre leurs engagements dans l’excellence française, en proposant des solutions logicielles souveraines dans un environnement hautement sécurisé.

La sauvegarde des données et l’orchestration des flux de données non structurées vers des stockages sécurisés sont devenues des enjeux économiques et sécuritaires vitaux. L’association des services Cloud OUTSCALE et des solutions de protection et de gestion de données Atempo matérialise cette volonté commune de respecter les réglementations et les exigences en matière de stockage et de traitement des données.

Les entreprises privées et les administrations publiques maintiennent le contrôle de leurs données sensibles, renforçant ainsi leur indépendance et leur confiance dans la gestion de leurs informations stratégiques.



Solutions de confiance Atempo accessibles via OUTSCALE Marketplace :

● Atempo Tina, solution de sauvegarde de confiance pour les architectures distribuées

Tina est une solution de sauvegarde avancée capable de protéger les données contre l’exfiltration, la corruption ou la suppression. Combinant le chiffrement des données de bout en bout, la gestion des accès avec authentification forte et l’immuabilité des données stockées, Tina dispose de toutes les technologies nécessaires pour réduire considérablement les préjudices causés par les ransomwares. Les serveurs physiques et virtuels, les bases de données et les applications sont tous protégés depuis la console centralisée de Tina.

La solution Tina est utilisée par des ministères régaliens comme solution de sauvegarde de leurs infrastructures IT pour automatiser, sécuriser et répliquer les sauvegardes dans le but de garantir un niveau de résilience, conforme aux recommandations de l’ANSSI.

● Atempo Miria, plateforme de gestion de données non structurées

Miria se distingue comme la plateforme de choix pour la gestion efficiente de grands volumes de données non structurées. Ses cinq services complémentaires, incluant la migration, l’archivage, la sauvegarde, le déplacement et l’analytique, offrent une approche complète pour répondre aux besoins complexes de gestion de données des entreprises. Avec ses interfaces Web intuitives et ses API Rest clairement documentées, Miria s’adresse aussi bien aux utilisateurs professionnels qu’aux experts en stockage. La solution permet aux entreprises d’avoir une maîtrise totale de leurs données, avec des outils concrets et immédiatement exploitables pour réduire la consommation d’énergie et l’impact environnemental de leurs données.