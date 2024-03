Arrow présente son assistant axé sur l’IA pour optimiser la gestion des activités cloud

mars 2024 par Marc Jacob

Propulsé par Microsoft Azure IA, ArrowSphere Assistant simplifie les processus de travail, permettant aux partenaires de distribution de prendre des décisions de manière précise, d’agir rapidement et d’offrir une meilleure prestation de services cloud aux clients. Avec peu d’expérience, les utilisateurs peuvent trouver et comprendre les domaines les plus importants sur lesquels se concentrer dans leurs interactions quotidiennes avec le cloud. ArrowSphere Assistant permet de générer des rapports pertinents, d’obtenir des recommandations, de créer des éléments de communication basés sur des recherches, de transformer des idées commerciales inexploitées en nouvelles opportunités commerciales et de récupérer du temps au travail.

ArrowSphere Assistant permet aux partenaires de distribution d’accéder à davantage de données et de supports visuels dans de nombreux domaines, rendant la gestion du cloud plus rapide, mieux informée et plus efficace, à grande échelle. Ces domaines comprennent :

• Opérations commerciales - Découvrez de nouvelles opportunités commerciales en consultant les mises à jour quotidiennes avec des points à améliorer pour une attention supplémentaire, et où gagner des efficacités cloud supplémentaire.

• Opérations de sécurité - Associé au tableau de bord de sécurité d’ArrowSphere Cloud, ArrowSphere Assistant peut fournir rapidement des informations de sécurité exploitables sur les postures de sécurité en quelques minutes, y compris des recommandations de remédiation.

• Opérations financières - Consolidez les chiffres de consommation, analysez les relevés de facturation et consultez les explications de calcul détaillées. ArrowSphere Assistant aide à analyser les conditions d’abonnement actuelles et toute anomalie afin de produire une prévision de revenus et des recommandations sur la tarification à adopter, si nécessaire.

Arrow a travaillé en étroite collaboration avec Microsoft pour adapter la technologie de l’outil à grande échelle afin de répondre aux enjeux commerciaux des partenaires de distribution. Les premiers retours indiquent que ArrowSphere Assistant aura un impact important sur la performance et la rentabilité des partenaires.

Paul Edwards, Directeur des canaux de distribution de logiciels et des écosystèmes chez IDC, société mondiale d’intelligence économique, a déclaré : « C’est formidable de voir un outil comme celui-ci proposé sur une plateforme de distribution. La fonctionnalité est impressionnante. Avec ArrowSphere Assistant, les partenaires de distribution devraient être en mesure de réaliser des gains opérationnels et potentiellement de générer plus d’opportunités commerciales ».

L’accès en avant-première à ArrowSphere Assistant est disponible sur demande pour les utilisateurs d’ArrowSphere Cloud.