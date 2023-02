Zscaler lance Zscaler ResilienceTM

février 2023 par Marc Jacob

Zscaler, Inc. annonce Zscaler ResilienceTM, un nouvel ensemble de capacités qui étend la résilience de l’architecture et des opérations Zscaler et maintient les interconnexions entre les utilisateurs et les appareils vers les applications critiques basées sur le cloud. S’appuyant sur 15 ans d’innovation en matière de sécurité SaaS et sur la plus grande plateforme de sécurité cloud au monde, ces fonctionnalités SSE, premières du secteur, permettent aux clients de se préparer et de se relever rapidement d’événements de type Black Swan susceptibles de perturber ou de bloquer leurs opérations commerciales.

Il est difficile, voire impossible, de prévoir les événements catastrophiques causés par des acteurs étatiques, des actes de vandalisme ou des catastrophes naturelles. Bien que ces événements compromettants ne soient pas monnaie courante, les enjeux de la résilience du cloud continuent de croître. Les entreprises ayant aujourd’hui des collaborateurs très mobiles et donc dépendants d’un accès sécurisé aux applications critiques basées sur le cloud, ces événements peuvent donc provoquer des perturbations massives, des pertes de données sensibles et avoir un impact sur les revenus et la réputation.

Permettant aux entreprises de faire face aux événements de type Black Swan, Zscaler Resilience s’appuie sur les services intégrés de la plateforme de sécurité cloud Zscaler Zero Trust ExchangeTM pour offrir des capacités uniques permettant aux clients du monde entier de poursuivre leurs activités habituelles.

La résilience du cloud : préserver les interconnexions avec les applications des clouds publics et privés

Zscaler Resilience assure la continuité des activités pour protéger les entreprises contre les pannes d’électricité, les coupures de courant ainsi que les rares événements de défaillance de type Black Swan. Permettant de trouver automatiquement le chemin optimal entre l’utilisateur, le dispositif et l’application, la solution intègre désormais les nouvelles fonctionnalités suivantes :

• Reprise après sinistre (Disaster Recovery) - En cas d’événement grave affectant l’accès aux applications privées, ces opérations contrôlées par le client offrent aux équipes IT et SecOps une flexibilité supplémentaire pour contourner en toute sécurité le cloud Zscaler affecté et se connecter à un Zscaler Private Service Edge situé dans le datacenter local du client ou dans un cloud public. Les politiques de sécurité les plus actualisées y sont toujours appliquées sans perturber l’activité. Afin de garantir la continuité des activités, l’accès direct à Internet peut par ailleurs être limité aux seules applications critiques de l’entreprise, avec un filtrage de contenu localisé grâce à Zscaler Client Connector.

• Sélection dynamique basée sur les performances - Cette fonction unique permet aux clients de se remettre rapidement de coupures susceptibles de provoquer une dégradation des performances entre les utilisateurs et les applications, en sondant continuellement les passerelles pour la latence HTTP et en établissant de manière autonome des tunnels qui choisissent le chemin optimal pour le trafic.

• Exclusion du datacenter contrôlée par le client – Cela permet aux clients de définir une période d’exclusion temporaire pour un centre de données ayant des problèmes de connectivité et de rétablir automatiquement les services une fois le problème résolu.

Complétant ces fonctionnalités, le nouveau service personnalisé Zscaler Resilience AuditTM aide les clients à élaborer des plans de continuité d’activité en identifiant les domaines à améliorer et en comblant les lacunes avant que des événements imprévus ne puissent provoquer des perturbations.

Parmi les premiers clients à adopter Zscaler Resilience, figure une entreprise française internationale d’énergie et de services, dont le chiffre d’affaires s’élève à plusieurs milliards d’euros. Celle-ci avait besoin de maintenir une infrastructure critique permanente pour ses infrastructures d’énergie renouvelable et d’énergie distribuée à faible émission de carbone, afin d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs de décarbonisation dans plus de 30 pays. Pour fournir des services aux particuliers, aux agglomérations, aux communautés et aux industries, il est essentiel que le temps de fonctionnement de leurs actifs soit ininterrompu. En s’appuyant sur les nouvelles fonctionnalités proposées par Zscaler Resilience comme une extension de sa solution Zscaler Private AccessTM, cet acteur de l’énergie peut aujourd’hui contrôler l’accès aux applications, que l’utilisateur soit sur site ou à distance, et garantir ainsi des services ininterrompus aux applications prédéfinies, tout en éliminant pratiquement les temps d’arrêt et en garantissant la productivité des utilisateurs.

Grâce à la fonctionnalité étendue de Zscaler Private Access, les centres d’appels de l’entreprise peuvent fournir des abonnements et une assistance aux clients 24 heures sur 24, même en cas d’événement imprévu. Pour que le processus de vente soit ininterrompu, les collaborateurs doivent pouvoir accéder aux données stockées sur différents sites sans temps mort. Zscaler Resilience optimise les composants architecturaux existants de la plateforme Zscaler Zero Trust Exchange, tels que le connecteur client, le connecteur d’applications et le bord de service privé (utilisé pour le ZTNA universel) pour rendre le passage au mode de reprise après sinistre transparent en cas d’urgence.