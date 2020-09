Zoom renforce la sécurité de ses utilisateurs avec une authentification à double facteurs

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Zoom Video Communications Inc. renforce la sécurité de sa plateforme avec la disponibilité de l’authentification à double facteurs (2 FA).

L’authentification à deux facteurs permet aux utilisateurs de s’identifier via la présentation de deux ou plusieurs éléments de preuve, ou justificatifs, qui authentifient leur propriété du compte. Cela peut être quelque chose que l’utilisateur connaît (un mot de passe ou un pin), quelque chose que l’utilisateur possède (une carte à puce ou un appareil mobile), ou quelque chose que l’utilisateur a (empreintes digitales, voix).

La double authentification de Zoom intégrée à sa plateforme de communications unifiées permet notamment :

Une sécurité accrue : avec la 2FA, les organisations peuvent réduire le risque d’usurpation d’identité et de violation de la sécurité en ajoutant une couche de sécurité supplémentaire qui empêche les acteurs malveillants d’accéder aux comptes en devinant les mots de passe ou en accédant aux appareils des employés ou des étudiants.

Conformité accrue : la mise en œuvre de la norme 2FA aide les organisations à respecter les obligations de conformité pour les données sensibles et les informations sur les clients.

Gestion plus facile des accréditations : la 2FA offre un niveau de sécurité supplémentaire qui épargne aux utilisateurs la gestion constante de mots de passe.

Avec la 2 FA de Zoom, les utilisateurs ont la possibilité d’utiliser des applications d’authentification qui prennent en charge le protocole TOTP (Time-Based One-Time Password) comme Google Authenticator, Microsoft Authenticator et FreeOTP. Ils peuvent aussi demander à Zoom d’envoyer un code par SMS ou par appel téléphonique, comme deuxième facteur du processus d’authentification du compte.

Zoom offre une gamme de méthodes d’authentification telles que SAML, OAuth, et/ou l’authentification par mot de passe, qui peuvent être activées ou désactivées individuellement pour un compte. L’activation de la 2FA de Zoom est disponible dans les options de sécurité des comptes Zoom pour les administrateurs.