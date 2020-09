Adista facilite la mise en œuvre du télétravail avec une offre dédiée

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Largement plébiscité ces derniers mois pour lutter contre la propagation du coronavirus, le recours au télétravail a convaincu de nombreuses organisations. Selon une enquête CSA pour Malakoff Humanis, 73% des salariés ayant travaillé à domicile durant le confinement souhaiteraient ainsi poursuivre le télétravail après la crise, de manière régulière ou ponctuelle.

Or, si la généralisation du travail à distance a prouvé que sa pratique ne nuisait pas à la productivité des structures capables de l’assumer, sa mise en œuvre chez les collaborateurs n’est pourtant pas forcément aisée. Outils de travail non appropriés, connexion internet insuffisante... les contraintes techniques sont nombreuses et les entreprises ont souvent besoin d’accompagnement pour mettre en place des conditions optimales d’exercice de l’activité professionnelle à domicile pour leurs salariés.

Via son offre personnalisée, Adista Télétravail donne à tous les salariés d’une entreprise la possibilité de travailler à leur domicile, comme s’ils étaient sur leur lieu de travail. L’accès sécurisé aux données et aux applications reste le même, tout comme l’accès aux moyens de communication. Cela concerne notamment la messagerie et la téléphonie d’entreprise, et ce sans nécessité d’employer la box résidentielle ou le mobile personnel.

Accessible dès 45 € par mois, la solution Adista Télétravail réunit : la connectivité haut débit, l’intégration dans le réseau de l’entreprise, la téléphonie unifiée avec la plateforme existante, les équipements requis – routeur, téléphone SIP, SIM 4G – et les services de support.